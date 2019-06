Ospitalità professionale fra stile e business: edizione da record in Fiera per HostMilano 2019

Ristorazione, pasta, pizza, gelato, caffè, bar, arredo e bakery, ovvero il made in Italy dell'ospitalità professionale celebrato in tutto il mondo in un'unica manifestazione: HostMilano, che si tiene nel quartiere espositivo di Fiera Milano dal 18 al 22 ottobre 2019, e si preannuncia già come una manifestazione da record sia per le presenze italiane che per quelle internazionali.

Lo dimostra il fatto che, a pochi mesi dall’inaugurazione, sono già 1.912 le aziende che hanno confermato la loro partecipazione (+8% rispetto alla stessa data del 2017), di cui 1.127 italiane (+7%) e 785 straniere (+10%), queste ultime in rappresentanza di 54 Paesi di provenienza con new entry come Albania, Argentina, Colombia, Iran, Lettonia e Libano.

Guardando ai dati degli espositori e alla suddivisione per macrosettori, poi, si scopre che la Ristorazione Professionale, insieme a Pane -Pizza-Pasta è la più rappresentata (43,94%), seguitoa da Caffè-Tea-Vending-Gelato-Pasticceria (37%), e dall’Arredo-Tavola (19,1%). La cucina globale, insomma, è qui, in questa maxi esposizione organizzata da Fiera Milano che continua a crescere edizione dopo edizione. Non solo per le realtà produttive che presentano prodotti e novità ma anche per le esibizioni e show-cooking; campionati e percorsi del gusto; tavole rotonde e sfide tra maestri pasticceri, chef stellati, baristas e designer, si accompagnerà al più grande osservatorio del settore in fatto di novità e trend, approfonditi fin nei loro aspetti più glamour.

Partnership e buyer per l'hub del business

Oltre 27 miliardi di euro nel 2018, con la previsione di superare quota 31 miliardi entro il 2021. Se i dati del Sistema Informativo Ulisse confermano come il giro d’affari legato al commercio mondiale delle apparecchiature professionali non conosca battute d’arresto (con l’Italia al primo posto fra i Paesi esportatori), la stessa cosa si può dire di Hostmilano come hub dell’equipment globale. Lo dimostrano le partnership con un network delle più importanti associazioni italiane ed estere. Queste ultime provenienti dai maggiori mercati come Regno Unito e Nord America, Spagna e America Latina, tutte presenti a ottobre a Milano per sfruttare le occasioni di business e networking di Host. Un network ideale per l’incontro tra domanda e offerta internazionale qualificata.

Lo stesso vale per i visitattori professionali, in particolare gli hosted buyer: grazie anche alla collaborazione con Ice Agenzia, saranno infatti oltre 1.500 addetti gli addetti ai lavori di 80 Paesi, con l’80% di turnover, e provenienti principalmente da USA, Canada, Medio Oriente, UAE, Cina e Russia.

Tutti trend si scoprono a Hostmilano

La “terza onda” del caffè, la ristorazione che si fa sempre più "esperienzia", la voglia di “green” dei consumatori, la sostenibilità di arredi e forma, cioè le tantissime declinazioni dell’universo dell’ospitalità professionale trovano a HostMilano il place-to-be delle tendenze globali. Qualche esempio? Il caffè, che abbandonata la monocoltura dell’espresso, è sempre più pronto a “catturare” nuovi clienti fra qualità e sperimentazioni. Oppure la moda, ormai entrata in sala, in albergo e in cucina, per produrre collezioni trendy e funzionali. Mentre il design è un prezioso elemento di contaminazione con il mondo della pasticceria e della ristorazione, capace di influenzare sia la preparazione dei piatti che i materiali della tavola. E la sostenibilità, l’approccio “green” sono ormai decisivi per reinterpretare il food, il format e gli arredi dei locali, grazie a soluzioni su misura.

SMART Label Host Innovation award: la visione del futuro

In una manifestazione come Hostmilano proiettata verso tutto il futuro e le tendenze, non poteva mancare un progetto unico come SMART Label Host Innovation award, organizzato in collaborazione con POLI.Design, Consorzio del Politecnico di Milano e il patrocinio di ADI - Associazione Italiana per il Disegno Industriale. Il concorso, che nelle sue ultime tre edizioni ha assegnato oltre 150 premi e 20 riconoscimenti speciali ad attori di primo piano dell’ospitalità professionale italiani e internazionali, quest’anno ha già segnato un nuovo record, ricevendo 216 candidature, contro le 176 dell’edizione 2017.

Come sempre, a valutare il tasso di innovazione e le “soluzioni più intelligenti” presentate dalle aziende sarà una giuria d’eccellenza composta da sei tra docenti, professionisti ed esperti nazionali e non, di grande esperienza nell’ambito del design, dell’ospitalità e del risparmio energetico. Selezioneranno i prodotti, i servizi e i progetti candidati sulla base dell’efficienza delle funzioni del prodotto o del servizio, l’efficacia delle prestazioni del prodotto o la fruibilità del servizio, l’innovatività delle modalità di fruizione delle tecnologie e i vantaggi per l’utenza.

BeMyHost: 20 trendsetter da tutto il mondo

Sguardo su ciò che succede nell’ospitalità professionale nel mondo con gli Host Ambassador di BeMyHost, il progetto che mette in campo 20 gli influencer provenienti da USA, Canada, Brasile, Emirati Arabi, Cina, Giappone, Australia, Spagna e India (oltre, naturalmente, all’Italia), scelti tra i maggiori insider del comparto Ho.Re.Ca dei singoli Paesi, chiamati a “catturare” in giro per il mondo le ultime tendenze in fatto di hospitality. Gli ambassador saranno presenti in Fiera Milano per effettuare reportage in tempo reale tra gli stand e gli eventi. Non prima però, di avere raccontato con immagini e post sui canali social, come la ristorazione professionale e il caffè, l’arredo, la pasticceria e il gelato cambiano “faccia” su e giù per il globo.

Oltre 500 appuntamenti in calendario

Un menu di oltre 500 di eventi in tutti i settori: dal bar alla pasticceria, passando per la ristorazione, l’arredo, la gelateria e l’arte bianca tracciano, declinano e anticipano i trend della cultura dell’ospitalità del Duemila perché tra gli stand e i padiglioni si vive un’ esperienza multisensoriale: dalle presentazioni delle aziende agli show-cooking degli chef stellati, dalle creazioni di pasticcieri e cake designer alle esibizioni dei migliori baristas e bar tender, passando per approfondimenti e iseminari in grado di fornire lo sguardo più aggiornato possibile sull’evoluzione del mercato e di toccare i temi più “caldi”o: la formazione e l’apprendistato di giovani che si affacciano alla professione, le sfide tra grandi professionisti a livello internazionale, la sostenibilità, nei processi e nei layout, le tecniche di comunicazione e vendita e l’innovazione dei format.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su: www.host.fieramilano.it, @HostMilano, #Host2019.