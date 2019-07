Paola di Benedetto e Giulia Salemi complici dopo Monte

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto sembrano aver trovato un'intesa in questi giorni e stanno dimostrando che la solidarietà femminile esiste. Giulia Salemi è fresca di rottura con Francesco Monte, già ex di Paola Di Benedetto, ed è nel vortice delle polemiche che questo ha generato.

C'erano anche loro alla festa all'ippodromo di Milano per festeggiare i 20 anni dello Zoo di 105, lo storico programma radiofonico, che ha richiamato tantissimi volti noti dello spettacolo, dello sport e dei social. La modella italo-persiana ha trascorso gran parte della serata in compagnia della sua grande amica Giulia De Lellis e del suo fidanzato Andrea Iannone, ma a un certo punto ha fatto anche la sua comparsa sul palco davanti a migliaia di persone. È a quel punto che Paola Di Benedetto ha deciso di fare un piccolo ma grande gesto social nei confronti della “collega”. La fidanzata di Federico Rossi ha ripreso Giulia Salemi durante la sua apparizione sul palco e l'ha postata nelle sue storie di Instagram. Potrebbe sembrare un gesto casuale, senza nessun senso, se non fosse per l'adesivo che la ragazza ha aggiunto al video, “Babes supported babes” con la menzione proprio a Giulia Salemi. La ragazza ha sicuramente apprezzato il gesto dell'ex naufraga e ha rapidamente condiviso la sua storia nel suo profilo aggiungendo anche lei un simpatico adesivo “girl power.”

Non è dato sapere quali siano realmente i rapporti tra le due ragazze in questo momento ma aver avuto entrambe una relazione finita male con Francesco Monte sembra accomunarle e avvicinarle parecchio. Entrambe le relazioni con il bel modello tarantino si sono chiuse in maniera turbolenta, probabilmente Paola Di Benedetto, che ha vissuto questa esperienza prima di Giulia, può darle ottimi consigli per superare al meglio il momento difficile. Chissà che nei prossimi giorni le due non decideranno di comparire insieme sui social...