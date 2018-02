Il Papa usa il tablet per iscriversi alla Giornata dei giovani

Si aprono quest'oggi le iscrizioni per la Giornata mondiale della Gioventù, che si terrà a Panama nel gennaio del 2019. E c'è già chi si è iscritto, per essere il primo a dare l'esempio e ad iniziare a preparsi per un lungo viaggio. Lo ha fatto oggi Papa Francesco, al termine del consueto Angelus della domenica da piazza San Pietro a Roma.

Affacciato alla finestra dello studio alla Terza Loggia del Palazzo Apostolico, il Pontefice ha utilizzato un tablet per iscriversi alla GMG. " Cari fratelli e sorelle - ha spiegato - oggi si aprono le iscrizioni alla Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà a Panamà nel gennaio 2019. Anch’io, alla presenza di due giovani, adesso mi iscrivo tramite internet ". O internét, come dice Bergoglio. Con l'accento lì in fondo.