Il Paradiso non è un luogo solo per vecchi

Albertina Berkenbrock, Alberto Michelotti, Alessandro Galimberti, Anna de Guigné, Antonietta Meo, Carlo Acutis, Chiara Badano, Giovanni Bizzozero, Giulia Gabrieli, Giuseppe Ottone, Jacques Fesch, Laura Vicuña, Marco Santamaria, Maria Goretti, María Montserrat Grases García, Matteo Farina, Sandra Sabattini, Santa Scorese, Silvio Dissegna, Ulrico Sarti. Sono i giovani ritratti in questo libro. Alcuni sono stati canonizzati, altri beatificati, altri attendono il loro turno. Chi muore giovane è caro agli dei. Il Paradiso non può essere un luogo solo per vecchi.

Rino Cammilleri