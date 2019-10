Parigi: gli scorci più belli della stagione e gli appuntamenti clou

Camilla Golzi Saporiti

L'estate saluta Parigi e l'autunno arriva in città, portando con sé ritmi calmi, luci avvolgenti, scorci pennellati. Il verde comincia a lasciare il posto ai colori caldi della stagione: gli alberi si tingono di rosso, giallo e arancione e le foglie cadono a terra, dipingendo i parchi, le strade e la Senna di riflessi dorati.

Per immergersi nell'atmosfera, non c'è niente di meglio di una passeggiata al Jardin du Luxembourg o al Jardin des Tuileries, oasi silenziose dove rifarsi gli occhi tra aiole e cespugli ricamati alla perfezione, statue e sculture che quasi passano in sordina, quando sono vere opere d'arte. A reggere il confronto con tanta grazia e relax è solo il lungo Senna, dove a piedi, in bici molti alberghi le noleggiano, altrimenti è disponibile il servizio di bike sharing Vélib Métropol con app dedicata (www.velib-metropole.fr/it) - o anche in monopattino elettrico - anche qui, il noleggio è a portata di app: Lime - ci si muove senza fretta e senza meta, per il solo piacere di flâner, come dicono loro. Ossia vagabondare per godersi il momento e assaporarsi l'atmosfera. «La flânerie è una scienza, una gastronomia dell'occhio», scriveva a ragione Balzac. Del resto, rive droite o rive gauche, la città vista dal fiume è sempre meravigliosa. Sulle sue acque sfilano ben 37 ponti, uno più scenografico dell'altro (tra tutti, spicca il Ponte Alessandro III, in stile Art Nouveau, che collega il Grand Palais e il Petit Palais all'Hôtel des Invalides), e si specchiano palazzi e musei storici.

A proposito di Balzac, ha riaperto quest'estate, dopo i lavori di restauro, la casa-museo, che ora ospita «Grandville et Balzac» (fino al 13 gennaio, www.maisondebalzac.paris.fr), da inserire tra gli appuntamenti dell'autunno parigini. Tra gli altri, svetta in primo piano la mostra dedicata a Leonardo al Louvre (dal 24 ottobre al 24 febbraio).

Sorvolando le solite e ormai noiose polemiche tra Italia e Francia per accaparrarsi gli onori del genio rinascimentale, si tratta di una retrospettiva eccezionale e senza precedenti. Accanto ai cinque capolavori e fiori all'occhiello del Louvre La Gioconda, La Vergine delle Rocce, Il Ritratto di Dama (o La Belle Ferronnière), San Giovanni Battista e Sant'Anna -, sfilano una ricca serie di disegni e una piccola ma significativa raccolta di dipinti del grande Maestro. L'insieme delle opere, punto di arrivo di dieci anni di lavoro museale, vuole mettere in risalto l'importanza e il valore della «scienza della pittura» nell'indagine del mondo e dell'arte di Leonardo. Diverse ma non per questo da trascurare altre due mostre: «Van Gogh, La nuit étoilée», all'Atelier des Lumières fino al 31 dicembre, e Degas al Musée d'Orsay (dal 24 settembre al 19 gennaio) che a prescindere merita una visita. Dopo tanta cultura, il Salone del Cioccolato aspetta i più golosi alle Porte de Versailles (30 ottobre 3 novembre, www.salon-du-chocolat.com), mentre le nuove Galeries Lafayette sugli Champs-Elysées invitano gli shopping addicted, promettendo loro il best of della moda, della bellezza e del cibo esposto sui quattro piani dell'indirizzo progettato dall'archistar Bjarke Ingels.

A pochi passi dal nuovo tempio dello shopping parigino si trova un doppio indirizzo da scoprire: il raffinato La Réserve Paris Hotel and Spa e il ristorante due stelle Michelin Le Gabriel (La Réserve Paris Hotel and Spa, da 1.100 euro a camera per due persone con maggiordomo a disposizione e accesso alla piscina e all'area benessere 24 ore su 24, www.lareserve-paris.com). Per chi invece vuole sentirsi a casa all'ombra della Tour Eiffel, che proprio quest'anno celebra il 130esimo anniversario, un consiglio è affittarsi un appartamento in Place du Trocadéro. Ma non un appartamento a caso, uno dei dieci curati e seguiti da La Réserve Paris Apartments (appartamenti in Place du Trocadéro 10, con vista sulla Tour Eiffel, da una a quattro camere da letto, con servizio di hôtellerie, colazione, Wi-Fi, chef a disposizione e accesso all'area Spa e fitness de La Réserve Paris Hotel, da 1.700 euro a notte, www.lareserveparisapartments.com).

Per maggiori informazioni: Ente del turismo francese, Atout France, www.france.fr.