Passeggiate e forest bathing nei boschi

Marina Moioli

A un'ora e mezza da Milano, l'Oasi Zegna è un'area di 100 chilometri quadrati in provincia di Biella attraversata da una stupenda strada panoramica. Da scoprire dal 5 al 7 luglio partecipando alle passeggiate naturalistiche guidate e anche in notturna con gli attori della compagnia Teatrando. In programma inoltre il forest bathing, immersione totale nella natura ispirata all'antica pratica giapponese «Shinrin-yoku» che sfrutta il potere terapeutico degli alberi, lungo i percorsi tracciati tra i faggi del Bosco del Sorriso. Per maggiori informazioni e per prenotazioni: tel. 015.0990725, www.oasizegna.com.