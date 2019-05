Pechini fa 50 anni, promozioni da non perdere

Riferimento storico nella zona di Buccinasco e, a seguire, di San Giuliano Milanese, la concessionaria Pechini ha virtualmente iniziato il primo gennaio scorso i festeggiamenti per i primi 50 anni di attività, e con la primavera le iniziative si moltiplicano, con una serie di promozioni da non perdere.

Nata nel 1969, l'azienda Pechini si è affermata come un'affidabile e storica concessionaria multibrand nell'hinterland milanese, superando varie crisi del mercato grazie a un'organizzazione solida e ben strutturata.

Oggi la concessionaria rappresenta ufficialmente i marchi Renault, Dacia e Mitsubishi nella zona Sud del capoluogo lombardo, attività alla quale si affianca quella di officina autorizzata e distribuzione di ricambi ufficiali di uno dei marchi più autorevoli nel panorama automobilistico mondiale: Mercedes-Benz.

La presenza sul territorio è molto ben radicata, più di un'automobile ogni otto immatricolate tra Buccinasco e San Giuliano è uscita da uno dei centri Pechini. Un risultato che rappresenta l'effetto diretto di una miscela di professionalità, storicità e disponibilità di prodotti di successo. A questo proposito è importante sottolineare che quattro dei primi dieci modelli più venduti in Italia a clienti privati fanno parte dell'offerta del Gruppo Renault-Dacia.

Sono, nello specifico, Clio, Captur, Sandero e Duster, con Renault Clio che ha confermato ancora una volta di essere la vettura straniera preferita dagli automobilisti italiani.

La primavera è il momento in cui è lecito attendersi un risveglio del mercato, e quest'anno le strutture che dispongono di vetture più ecocompatibili possono contare su un supporto importante, rappresentato dall'ecobonus messo a disposizione di chi acquista un autoveicolo a basso impatto ambientale. A questo proposito la concessionaria Pechini può contare su una tra le gamme elettriche più variegate, messa a disposizione da Renault.

Tra le offerte attive, è da segnalare quella molto conveniente che interessa il modello Zoe, la compatta elettrica francese, in vendita a un prezzo base di 14.600 euro, grazie all'incentivo e al finanziamento FinRenault.

Si tratta di una quotazione che è finalmente competitiva nei confronti delle auto convenzionali, alla portata di molti automobilisti.

Se, invece, c'è la necessità di rimanere su mezzi di trasporto tradizionali, Pechini vanta offerte per tutte le esigenze, con modelli della gamma Renault in promozione con una vantaggio per il cliente da 5.500 a 8.000 euro rispetto al prezzo di listino su numerosi modelli in pronta consegna. Senza dimenticare le allettanti offerte a «Km 0» riservate alla famiglia Dacia, partendo dal Nuovo Duster Diesel con equipaggiamento full optional, proposto a soli 14.900 euro.

VB