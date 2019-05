«Perché noi di Venus offriamo il meglio Prestigio e qualità ci contraddistinguono»

Chi siamo? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Tutte domande esistenziali, alle quali è praticamente impossibile dare una risposta. Ci hanno provato filosofi e scienziati, ma senza successo. Noi di Venus ne abbiamo aggiunta un'altra: Come stiamo andando? E la risposta qui è molto più facile, a bordo di una vettura della gamma Mercedes-Benz e smart. Noi di Venus, da quasi 60 anni siamo concessionaria ufficiale di vendita e assistenza dei due brand tedeschi a Milano e Brianza. La nostra missione? Mettere la soddisfazione dei clienti sempre al primo posto. Ogni persona che varca le soglie della nostra concessionaria potrà contare sul fatto che gli verrà offerto sempre il meglio del settore automotive, sia per quanto riguarda le vetture sia sotto il punto di vista del personale.

Il nostro team altamente qualificato, infatti, si prenderà cura di ogni fase del processo d'acquisto, dalla vendita alla manutenzione, passando per lo stagionale cambio gomme, oltre a tutti i servizi d'assistenza.

A testimonianza del nostro impegno quotidiano per migliorarci, nel 2018 Venus ha ricevuto il premio «Best Service Experience» per l'attività di assistenza alle vetture Mercedes-Benz e smart, un riconoscimento di straordinaria importanza, attribuito direttamente dai clienti.

Prestigio e qualità sono i valori che ci contraddistinguono da sempre, perseguiti con caparbietà per offrire sempre il meglio, con il giusto equilibrio tra tecnologia e tradizione. La nostra ampia gamma di offerte parte dalle possibilità di acquisto: veicoli in pronta consegna, «Km 0», usato certificato e garantito.nSenza lasciare nulla al caso, ti seguiremo passo a passo nell'acquisto della tua vettura, con servizi finanziari, assicurativi e offerte di noleggio. Tutto questo perché tu possa sentirti sicuro non solo alla guida, ma anche durante la compravendita. Il nostro segreto è restare sempre competitivi, continuando a proporti offerte esclusive sempre in rinnovamento su tutta la gamma Mercedes-Benz e smart. E dopo? Continueremo a seguirti nella manutenzione del veicolo con i nostri servizi di officina grazie a un personale più che qualificato, che può contare su tecnologie all'avanguardia: tagliando, cambio gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria con ricambi e accessori originali e di primissima qualità.

I nostri clienti sono già fortunati possessori della Venus Card, la carta esclusiva che dà diritto a entrare a pieno titolo nella famiglia Venus e ad accedere a servizi davvero unici. La Venus Card cambia totalmente il concetto di automobilista, portandolo anche al di fuori della strada, con promozioni e offerte con i nostri partner accuratamente selezionati. Visita il nostro sito www.venus-spa.it per scoprire tutti i vantaggi sulla gamma Mercedes-Benz, smart e veicoli commerciali, oppure vieni a trovarci. A Milano ci trovi in Viale Fulvio Testi 326. Venus Spa, Concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz: Parti con noi per un lungo viaggio.