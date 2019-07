Pjanic, i nuovi scarpini sono troppo “Inter”

Miralem Pjanic ha fatto sobbalzare i suoi molti tifosi. Come riporta JuveNews, il centrocampista della Juventus ha condiviso su Instagram un filmato che ritrae i suoi nuovi scarpini firmati Adidas che saranno utilizzati nella prossima stagione. Sino a qui nulla di strano, anzi, molti tifosi non vedono l'ora di vedere il loro campione in azione e hanno lasciato commenti positivi in tal senso. Tuttavia, i più attenti hanno notato un particolare del design degli scarpini che ha fatto deviare le discussioni sulla scelta dei colori delle calzature. Una scelta stilistica che sta facendo molto discutere e che ha fatto storcere il naso a molti tifosi che non hanno gradito questo look.

I più attenti hanno notato che i nuovi scarpini di Pjanic sono azzurri con bande nere. Una scelta stilistica che richiama inevitabilmente i colori dell'Inter. Per i tifosi bianconeri, gli scarpini del giocatore sarebbero "troppo Inter".

Pjanic non è intervenuto nella discussione che si è presto animata ma è molto probabile che il caso si possa rapidamente sgonfiare non appena la stagione inizierà con l'entrata in campo del centrocampista.