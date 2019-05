Adesso le donne del Pd si scannano tra di loro (e le altre votano Lega)

Il Pd, oltre a perdere pezzi, perde anche le sue donne. Come emerge da un’analisi realizzata da You Trend sulle Europee, guardando ai voti dati al partito di Zingaretti si scopre un dato piuttosto signficativo: solo poco più di una donna su dieci ha votato Pd.

Per quanto riguarda il quadro generale del voto, invece, si può notare che oltre sette italiane su 10 si sono astenute o hanno votato Lega. Insomma, i dati fanno riflettere, soprattutto se si pensa al fatto che il partito di centro-sinistra si è sempre spacciato come paladino del femminismo per anni. Ma, come fa notare la Stampa, invece, Il Pd è in realtà uno dei partiti più lontani dalla parità. Rispetto a Lega - che ha fatto eleggere al Parlamento europeo 15 donne e 14 uomini, e il M5S con 8 donne e 6 uomini - il partito di Zingaretti questo giro manda a Bruxelles 12 uomini e solo 7 donne. Quindi quasi la metà.

Come fa notare Affari Italiani, inoltre, nel 2014 il Partito Democratico candidava ai primi cinque posti del collegio Nord Ovest tre donne e due uomini. Questa volta, invece, ha candidato nella "testa di serie", Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Mercedes Bresso, Brando Benifei. Le "teste di serie", però, dovrebbero essere tre uomini e due donne. Ma in questo caso nessuna femminista grida allo scandalo numerico.