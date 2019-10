Alessandra Ghisleri stronca Di Maio: "Non è un leader"

" Il Movimento 5 Stelle ha perso le sue radici e Luigi Di Maio non è un leader, ma un capo politico. Salvini parla degli Italiani, il governo di Italia ". Sono i passaggi più interessanti dell'intervento di Alessandra Ghisleri a "L'aria che tira", su La7. Ghisleri, apprezzata sondaggista, ha commentato la vittoria del centrodestra in Umbria con un duro attacco ai 5 Stelle.

" Hanno perso le loro radici. Mentre Matteo Salvini era sul territorio, loro in piazza non ci vanno più. E pensare che loro in piazza ci sono nati ", l'accusa della direttrice di Euromedia Research. Per la quale alcune migliaia di voti del Movimento 5 Stelle si sono letteralmente volatilizzati rispetto alle ultime elezioni. " 9mila voti che erano i loro non si sono accorpati " con il Pd. Per la Ghisleri, l'alleanza dem-5S in Umbria non era "di scopo". Serve " costruire una visione futura " che Di Maio e i suoi avevano, e che ora " non hanno più. In politica le somme algebriche non funzionano. Bisogna avere un intento ".

Proprio il capo politico dei 5 Stelle è, secondo la sondaggista, il vero colpevole della disfatta di domenica. " Di Maio non è un leader, ma un capo politico ". Quindi un'analisi più particolareggiata del voto in Umbria, una regione "devastata dal terremoto", fa notare Ghisleri. Che aggiunge: " Guardando la geografia del voto, alcuni Comuni hanno votato contro" Pd e 5 Stelle, mentre "se si guarda la parte più confinante della Tocana dove il centrosinistra ha ottenuto delle buone performance ".