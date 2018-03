Alta tensione nel Pd: Serracchiani si dimette

Non è certo un momento facile per Debora Serracchiani. La presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha perso la sua sfida nel collegio uninominale e di fatto potrà entrare in Parlamento solo grazie al "ripescaggio" del proporzionale.



La disfatta dei dem adesso pesa anche sugli equilibri del partito democratico e anche nella gerarichia del Nazareno. Renzi ha prima annunciato le dimissioni per congelarle fino all'insediamento del nuovo governo. La Serracchiani invece fa un passo indietro immediato dalla segreteria. Lei infatti ha deciso di lasciare il suo ruolo: "Alla luce del risultato delle elezioni, per senso di responsabilità nei confronti di tutta la comunità del partito, ho preso la decisione di dimettermi dalla Segreteria nazionale del Pd", ha affermato. Poi ha aggiunto: "Oggi stesso farò pervenire al segretario nazionale la lettera formale con cui comunico un atto che reputo doveroso e improrogabile". Il passo indietro della Serracchiani evidenzia quanto siano agitate le acque all'interno del partito. La resa dei conti è appena iniziata e non si escludono altri colpi di scena.