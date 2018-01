Ascolti boom da Vespa. Il Cavaliere in tv batte Di Maio e Renzi

Roma - Meglio di Matteo Renzi e Luigi di Maio. Ma non solo. Silvio Berlusconi in tv batte pure Al Bano, Gina Lollobrigida e il Ridge di Beautiful, Ron Moss.

Il risultato degli ascolti registrato dalla puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì sera è infatti il più alto mai conquistato in questa stagione dal programma di Bruno Vespa, in onda in seconda serata su Raiuno. Il leader di Forza Italia ha regalato così alla rete ammiraglia dell'azienda pubblica anche la vittoria sulle altre reti in quella fascia oraria vincendo la sfida dell'auditel del giovedì.

L'intervista a Berlusconi ha totalizzato 1.697.000 spettatori con uno share del 18,8 per cento. Il primo confronto da fare è quello con gli altri leader politici che si sfidano in questa campagna elettorale in vista del voto del 4 marzo.

La presenza del candidato di M5s, Di Maio, il 9 gennaio scorso rappresenta un flop: solo 1.150.000 spettatori per uno scarsissimo 11,3 per cento di share, un paio di punti sotto la media stagionale del programma. Il grillino riesce a fare pure peggio di Maria Elena Boschi che aveva raccolto in precedenza l'11,7.

Era andato un pochino meglio il segretario del Partito democratico Matteo Renzi che il 10 gennaio scorso era riuscito a strappare un discreto 15,5 per cento di share pari a 1.397.000 spettatori. Dunque un buon risultato perché comunque superiore alla media del programma.

Berlusconi però li ha decisamente surclassati entrambi con uno share di circa 5 punti superiore alla media solitamente conquistata da Porta a Porta. E domani sarà ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live in onda su Canale 5. Qualcuno dirà che a dare una mano a Raiuno c'era il popolarissimo Don Matteo, molto apprezzato dalla maggioranza dei telespettatori. Il prete investigatore di Terence Hill affiancato da Nino Frassica ha portato davanti al piccolo schermo oltre 7 milioni di persone per uno share superiore al 30 per cento. Attenzione però. Non è possibile attribuire il successo di Porta a Porta con la presenza del leader del centrodestra all'effetto traino di Don Matteo perché, se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un ascolto molto alto sì ma soltanto per i primi dieci minuti. L'ascolto dell'intervista a Berlusconi invece è stato costante lungo tutta la puntata come confermano dalla rete.

Il leader azzurro non è stato soltanto il più apprezzato fra i leader politici ospiti di Vespa. La puntata che lo ha visto protagonista è stata anche quella che ha battuto come ascolti tutte quelle andate in onda prima in questa stagione. Il risultato migliore prima di Berlusconi era stato ottenuto dalla puntata natalizia in onda il 21 dicembre, che aveva visto tra gli ospiti il primo protagonista della serie Beautiful, Ron Moss, che aveva raggiunto il 16,39 di share. Erano andate bene anche le puntate dedicate ad Al Bano, 15 novembre 15,21 di share, e a Gina Lollobrigida, 8 novembre 15,81. Bene, sì. Ma non quanto Berlusconi.