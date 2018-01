Banche, il piano di Forza Italia: risarcirà i risparmiatori truffati

"Risarciremo completamente tutti i risparmiatori truffati, anche cambiando le leggi per andare a caccia dei patrimoni occultati nel frattempo" . In una intervista al Gazzettino, Renato Brunetta prende un impegno concreto con chi si è visto portar via i propri risparmi. "Lo prendo io a nome del mio partito se andremo al governo" , assicura il capogruppo di Forza Italia alla Camera.

Il primo a chiedere la Commissione d'inchiesta è stato proprio Brunetta. Lo ha fatto tre anni fa. "Il Pd l'ha insabbiata per due anni - accusa oggi l'esponente azzurro - e si è ridotto a fare i lavori negli ultimi tre mesi della legislatura. Il risultato è stato che il Pd ha perso 5 punti nei sondaggi: dal Monte Paschi, da De Benedetti alla Boschi è venuto fuori di tutto e molto altro può uscire ancora" . Da qui la proposta di rinnovare la Commissione quando si insedierà il nuovo parlamento. L'obiettivo è di ripartire da dove si è arrivati e trovare così i responsabili di tutti i fallimenti che hanno fatto perdere milioni di euro a onesti risparmiatori.

Seondo Brunetta le banche venete sono fallite perché hanno inseguito un mantra mortale. O catturavi o eri catturato. "La sindrome autodistruttiva di Mps, Popolare Vicenza, Veneto Banca è stata la bulimia da acquisizioni - spiega - per comprare non guardavano in faccia nessuno. In quella fase temevano di non essere sufficientemente forti da resistere alle acquisizioni di altre banche - continua - Mps ha fatto la follia di comprare Antonveneta, pagandola tre volte il suo prezzo. Lo stesso atteggiamento di Popolare Vicenza e Veneto Banca. In un momento difficilissimo di crisi economica, di cambio della vigilanza con l'arrivo della Bce, il management delle Popolari ha rischiato l'osso del collo e gli è andata male. E questi giochi pericolosi hanno colpito risparmiatori e obbligazionisti" .