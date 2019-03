Basilicata, la Lega di Salvini ora cambia l'inno

Cambia la musica in Lega. La campagna elettorale per le elezioni regionali della Basilicata è stata il teatro di una modifica dell'inno del partito guidato da Matteo Salvini. Vi ricorderete di "Va pensiero", il coro del Nabucco, opera di Giuseppe Verdi, che per qualche periodo è stato pure in lizza per sostituire il Canto degli italiani di Goffredo Mameli. Bene, adesso la formazione politica facente parte del governo gialloverde sembra aver scelto "Tutti insieme con Salvini si può fare", che l'Agi - una delle agenzie che ha riportato la notizia - associa alle melodie forziste.

Il tour de leader del Carroccio in Lucania è stato introdotto da una canzone composta da militanti e iscritti frusinati. La Ciociaria, "grazie" alla turnata elettorale delle politiche, ha eletto due parlamentari leghisti: il senatore Gianfranco Rufa, che è balzato di recente alle cronache per via della proposta sulla riapertura delle case chiuse, e l'onorevole Francesca Gerardi. A Frosinone è stato candidato e poi eletto pure Francesco Zicchieri, che è il vicecapogruppo alla Camera e che è nato ad Alatri, pur essendo di Terracina. Il basso Lazio, insomma, sembra aver donato a Matteo Salvini e ai suoi l'inno con cui si presenterà agli elettori in vista delle europee. Vedremo, del resto, se le strofe di Mara Belli - questo il nome dell'artista che canta la canzone in questione - si potranno ascoltare durante le prossime occasioni. I comizi elettorali di Salvini, insomma, saranno forse più festosi, certamente più centrati sul quello che viene chiamato "salvinismo". La viralità e la diffusione dell'inno, in ogni caso, erano già balzate alle cronache da qualche tempo. "Con Salvini si può fare, non restiamo qui a guardare" è destinato a risuonare in molte piazze del Belpaese.