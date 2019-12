Basta Greta, all'Ue serve un Ambasciatore sul clima

La consapevolezza della lotta globale contro i cambiamenti climatici non può essere solo nelle mani di Greta Thunberg. L'Ue è sempre più isolata negli ambiziosi progetti in materia di clima. Questo è il motivo per cui propongo di nominare un Ambasciatore dell'Ue per i cambiamenti climatici.

L'Europa è stata la forza trainante dell'accordo di Parigi. Da allora, gli sforzi dell'Europa hanno perso alleati nel mondo, in particolar modo gli Stati Uniti che hanno abbandonato l'accordo. Nel frattempo, la consapevolezza sulla necessità di un'azione contro il cambiamento climatico si è moltiplicata, con milioni di persone in Europa che si uniscono alle marce talvolta anche per esprimere la loro resistenza contro le conseguenze pratiche della politica climatica. Tuttavia la scienza è chiara: il cambiamento climatico è la priorità assoluta del nostro tempo. Come ingegnere ambientale, comprendo il problema che ci troviamo ad affrontare. In quanto parlamentare, vedo l'urgenza di agire. L'Europa deve continuare a guidare il mondo nella lotta contro il cambiamento climatico perché il tempo stringe.

Non possiamo invertire la tendenza con promesse vuote, ma con azioni concrete. Non possiamo negare l'esistenza del cambiamento climatico come fanno i populisti; non possiamo combattere il cambiamento climatico con politiche fatte solamente di segnali di arresto e tasse. Noi crediamo che il potere dell'istruzione e dell'innovazione sia molto più importante di promesse astratte di obiettivi di limitazione delle emissioni. Divieti, obiettivi e quote non saranno sufficienti. La trasformazione radicale delle nostre economie di cui abbiamo bisogno è un cambiamento che non può essere fatto senza coinvolgere i cittadini. Dobbiamo istruire la società a cambiare i propri comportamenti di consumo e adeguare il potere dell'innovazione e della concorrenza con la questione climatica.

Già 4 milioni di europei hanno un lavoro legato al cambiamento climatico e la quantità di «green jobs», posti di lavoro relativi alla sostenibilità o all'adattamento al cambiamento climatico, continuerà ad aumentare. Questo dato mostra l'importanza di combinare la conservazione ambientale con l'istruzione e l'imprenditorialità. La lotta per il cambiamento climatico rappresenta una grande opportunità per migliorare la vita degli europei, per convincerli che questo storico sforzo creerà non solo perturbazioni ma anche ricchezza e prosperità.

L'innovazione è la precondizione per un progresso sostenibile. Dobbiamo impiegare la ricerca in maniera mirata, investendo in tecnologie sostenibili a basse emissioni di carbonio per sviluppare le innovazioni che aiuteranno l'Europa a passare a un futuro sostenibile. L'Europa deve guidare il settore dei trasporti verso soluzioni di mobilità elettrica e verso una nuova generazione di aerei puliti.

Sappiamo che le economie emergenti sono tra i maggiori inquinatori del mondo. Non possiamo e non dobbiamo fermare il loro progresso economico; tuttavia, l'Europa ha un ruolo cruciale da svolgere nel dimostrare loro che il vero progresso significa trovare un equilibrio tra prosperità e responsabilità ambientale.

Solo l'Europa può svolgere questo ruolo cruciale perché siamo stati i primi a capire che nessun paese può combattere il cambiamento climatico da solo. Ora dobbiamo mettere in comune il nostro potere economico e politico e rendere la nostra cooperazione nel mondo condizionata ad ambizioni climatiche condivise. Con meno del 9% delle emissioni globali, gli sforzi dell'Europa per combattere i cambiamenti climatici saranno solo una goccia d'acqua pulita in un oceano di inquinamento se Cina, India e altri non si uniranno a noi. Il vertice della COP 25 a Madrid sottolinea ulteriormente il fatto che la nostra ambizione è l'eccezione alla regola.

Abbiamo bisogno di una persona totalmente dedicata a convincere i nostri partner all'estero. Questo è il motivo per cui propongo di nominare un Ambasciatore dell'Ue per i Cambiamenti Climatici che avrebbe l'incarico, a nome dell'Europa, di impegnarsi con i Paesi terzi e le principali economie mondiali, a mobilitare il loro sostegno per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050 e persino aprire la strada per obiettivi più ambiziosi. Abbiamo un capo negoziatore dell'Ue per affrontare il problema critico della Brexit. Il futuro del nostro pianeta è innegabilmente una preoccupazione ancora più grande: abbiamo bisogno di un'autorità europea in grado di guidare i nostri sforzi diplomatici e sviluppare nuove partnership in tutto il mondo. Questa persona dovrebbe essere posta sotto l'autorità diretta del Presidente della Commissione europea, ricevere un mandato dal Consiglio europeo e presentare regolarmente relazioni al Parlamento europeo, proprio come Michel Barnier ha fatto sui negoziati sulla Brexit. La consapevolezza di questa lotta globale non può essere solo nelle mani di Greta Thunberg.

Solo insieme saremo in grado di avere successo. L'Europa è già una luce guida quando si tratta di standard ambientali, ma possiamo fare molto di più di ciò. Con una visione unificata, possiamo lasciare il nostro pianeta meglio di come l'abbiamo trovato. Se non lo facciamo noi, chi lo farà? Non sarà nessun altro. L'Europa deve assumersi questa responsabilità e il nostro stile di vita europeo ha tutto il necessario per farlo. Possiamo costruire una casa sicura per i nostri figli, se lo facciamo insieme.