La battaglia del milkshake contro i politici. Colpito Farage

Ieri erano le uova, oggi i milkshake. La bevanda, simile al nostro frappé, è diventata arma di contestazione nel Regno Unito. L'ultima vittima è stata ieri Nigel Farage, leader del Brexit Party, saldamente in testa nei sondaggi per le Europee di domenica, così come nelle contestazioni. Il leader anti-Ue è stato colpito da un manifestante durante una visita a Newcastle, nord-est dell'Inghilterra, e il video dell'impresa è esploso in Rete. Il 32enne, Paul Crowther, è stato arrestato. «È un diritto protestare contro persone simili» ha spiegato il contestatore mentre veniva portato via ammanettato.

Il milkshake alla banana e caramello salato è stato acquistato al Five Guys, punto vendita della famosa catena americana. I milkshake sono stati usati già altre volte in questa campagna elettorale come «mezzi» di protesta: la settimana scorsa, la polizia britannica aveva chiesta a un McDonald's di Edimburgo, vicino al sito di un comizio di Farage, di non venderli per evitare spiacevoli incidenti. Milk-shake e gelati sono infatti già stati usati per veri e propri tiri al bersaglio contro politici impegnati in comizi. Recentemente il fondatore della English Defense League, Tommy Robison, è stato colpito da un milkshake durante una visita a Warrington, Cheshire, e inoltre il video dell'incidente ha avuto grande successo in rete. Stessa sorte è toccata al candidato Ukip Carl Benjamin, in Cornovaglia. Nel riferirlo, la Bbc, precisa che dopo l'intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza del comizio a Edimburgo, sull'account Twitter di Burger King Uk sarebbe apparso il post: «Cara gente di Scozia, vendiamo milk-shake per l'intero fine settimana. Divertitevi».

Rivolto agli uomini della sua scorta, il leader anti Ue ha parlato di «fallimento» della sicurezza e si è chiesto «come sia potuto accadere». Dopo l'incidente, Farage è stato portato via dalla scorta, mentre le immagini che circolano sui social media lo ritraggono con l'abito scuro imbrattato di bianco.