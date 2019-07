Di Battista fa l'editor in cerca di autori

Sempre più lontano dalla politica, Alessandro Di Battista veste i panni dell'editor in cerca di nuovi talenti per la collana di saggistica che deve guidare per conto della Fazi Editore.

Impresa non semplice per la quale Di Battista si affida, come suo solito, a un post su Facebook. Dopo i consueti saluti di rito ("Ciao a tutti") l'ex deputato pentastellato annuncia che " presto (vi terrò aggiornati) uscirà un libro sullo scandalo di Bibbiano e sarà il primo libro frutto della mia collaborazione con Fazi". "Ci è sembrato doveroso approfondire questo scandalo anche perchè abbiamo registrato un silenzio assordante da parte del 90% del sistema mediatico nazionale", aggiunge il 'Dibba' che di recente è uscito nelle librerie col suo 'Politicamente scorretto' . L'ex deputato avverte: "Tuttavia il libro su l'inferno di Bibbiano sarà solo l'inizio. Vogliamo dare spazio a nuovi autori e a nuove idee". E tra queste "sarebbe interessante anche un libro-inchiesta sul Fondo Monetario Internazionale e su Christine Lagarde, neo-Presidente della Bce...", conclude il 'Dibba' dopo aver lasciato tutti i riferimenti necessari per chi abbia "un libro nel cassetto" sulla geopolitica, l'ambiente o temi come l'immigrazione.