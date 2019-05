Beppe Grillo fa dell'ironia: "Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani". Ma il web non apprezza

Un tentativo di fare dell'ironia che questa volta finisce male. In attesa del commento sull'esito del voto europeo del capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, il fondatore M5s, Beppe Grillo, prova a fare una delle sue battute su Twitter. " Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani ". Ma gli utenti del web non apprezzano. Tra chi commenta il tweet del comico grillino, infatti, c'è anche chi scrive: "Un esame di coscienza sarebbe meglio". E poi un altro ancora: " Non fa più ridere ". Un altro utente, invece, scrive che " il danno lo avete fatto voi tradendo il voto del 4.3.’18. Manco Giuda ha fatto tutti ’sti danni ".

Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani

— Beppe Grillo (@beppe_grillo) 27 maggio 2019