Berlusconi in campo per i diritti degli animali

Anche nella campagna elettorale per le Europee Silvio Berlusconi punta sulla difesa degli animali. E lo fa con due video in cui ricorda le battaglie di Forza Italia.

"Sono qui per ricordarvi che da anni mi batto per difendere gli animali e i loro diritti", dice il Cavaliere, ricordando che "in Parlamento ci sono più di 50 proposte di legge di Forza Italia in favore degli animali e dei milioni di cittadini che convivono con i loro amici a quattro zampe". "Le nostre non sono, come quelle degli altri, promesse elettorali", sottolinea, "Non sono una trovata dell'ultima ora, ma un capitolo stabile e fondamentale del nostro programma, a cominciare dall'inasprimento delle pene per chi uccide o maltratta un animale. Il mio impegno quindi nell'Europarlamento e in Europa sarà coerente con quanto abbiamo già fatto e stiamo facendo a livello nazionale per gli animali in accordo con i nostri concittadini che amano gli animali e li considerano membri della loro famiglia. Aituateci ad aiutarli. Votate Forza Italia e ricordate: bisogna scrivere sulla scheda anche il mio nome".