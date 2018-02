Berlusconi alle forze dell'ordine: "Assunzioni e aumenti per garantire sicurezza"

Mentre poliziotti e carabinieri fanno i conti con le aggressioni durante i cortei degli antifascisti, Silvio Berlusconi prepara il suo programma per la sicurezza proprio a partire dalle forze dell'ordine.

Tra i primi provvedimenti che un eventuale governo di centrodestra varerà, assicura il leader di Forza Italia, ci saranno proprio le assunzioni, le promozioni e gli aumenti salariali per forze dell'ordine e forze armate. "Posso annunciare avendo finito stamattina di fare i conti che pur avendo noi nel passato, nel mezzo di una forte crisi e delle richieste dell'Europa, bloccato il contratto per le forze dell'ordine e per i militari adesso siamo in grado di riprendere il percorso normale", ha detto Berlusconi a Che Tempo Che Fa, " Nei primi consigli dei ministri faremo una nuova assunzione, per completare gli organici e, secondo, faremo un consistente aumento degli stipendi; terzo, daremo di nuovo il via alle promozioni ".

E parlando dello scontro tra fascismo e antifascismo che si è riacutizzato negli scorsi giorni, il Cavaliere è sicuro: " Il fascismo è morto e sepolto. A Macerata si è trattato dell'azione di un singolo assolutamente fuori di testa che ha reagito alla notizia della ragazza uccisa. Mentre c'è un movimento dell'antifascismo che è pericoloso perchè viene dai centri sociali ed è molto organizzato, come hanno dimostrato fatti di Piacenza ".