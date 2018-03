Berlusconi: "Ora scongiurare una paralisi Porterebbe a nuove elezioni"

Silvio Berlusconi torna a parlare del risultato del voto. Il leader di Forza Italia parla degli scenari per la formazione di un nuovo governo sostenuto da una maggioranza. Il Cavaliere sottolinea ancora l'impegno degli azzurri in questa fase così delicata: "La stagione politica che si apre è ricca di incognite: se da un lato milioni di italiani hanno confermato ancora una volta la loro fiducia in Forza Italia e proprio grazie a questo la coalizione di centro-destra si è affermata come schieramento scelto dal maggiore numero di elettori, dall’altro, l’esplodere del voto di protesta, alimentato dal crollo di consensi della sinistra, ha dato luogo ad un Parlamento dagli equilibri incerti e confusi".



Il Cavaliere ha poi messo in guardia dall'ipotesi di un ritorno in tempi brevi alle urne: "In leale collaborazione con i nostri alleati e fermo restando l'impegno a sostenere il candidato premier indicato dal maggiore partito della coalizione -sottolinea il leader Fi- si devono produrre le condizioni di una maggioranza e di un governo in grado di raccogliere un consenso adeguato in Parlamento per dare attuazione ai nostri impegni programmatici. Dal taglio delle tasse all'aiuto a chi è rimasto indietro, da una diversa politica sulla sicurezza e sull'immigrazione alla riforma della giustizia, scongiurando una paralisi che porterebbe ineludibilmente a nuove elezioni". Infine l'ex premier ribadisce il suo impegno: "Abbiamo davanti a noi -conclude- una nuova pagina delle nostre battaglie di libertà da scrivere insieme: io sarò in prima linea come sempre, nonostante la impossibile e inaccettabile condanna politica che mi ha costretto a non partecipare alle elezioni, con una conseguente forte penalizzazione del nostro Movimento".