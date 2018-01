Berlusconi riforma il Fisco: "Ecco come sarà la flat tax"

Dalle misure per rilanciare l'economia alla riforma del Fisco, dalle politiche per fermare l'immigrazione clandestina ai rapporti con gli alleati del centrodestra. A meno di due mesi dalle elezioni politiche, Silvio Berlusconi traccia il programma che presenterà agli italiani in campagna elettorale. Uno dei capi saldi è la flat tax, un sistema fiscale proporzionale e non più progressivo per far pagare ai contribuenti meno tasse e far ripartire i consumi e, di conseguenza, il sistema Italia. "Partirà inizialmente al 23%, quindi arriverà a meno del 20%" , ha spiegato a Porta a Porta garantendo che la misura porterà "semplicità e sentimento di giustizia" e metterà fine "quasi completamente all'evasione fiscale" .

Nel pomeriggio, alla Camera dei deputati, si è tenuta una terza riunione operativa del gruppo di lavoro della coalizione di centrodestra per perfezionare l'elaborazione del programma in vista delle elezioni del 4 marzo. Al termine della riunione è stata predisposta una bozza di programma in dieci punti. Il documento verrà adesso sottoposto all'esame dei leader del centrodestra per l'approvazione finale e definitiva. A Porta a Porta, però, Berlusconi ha già svelato alcuni punti che rientreranno nel programma. Oltre alla flat tax, ci sarà di sicuro la riforma del sistema previdenziale. "Abbiamo analizzatao la legge Fornero con i nostri economisti e abbiamo visto che alcune cose bisogna mantenerle come sono" , ha spiegato il leader di Forza Italia correggendo Matteo Salvini che nei giorni scorsi aveva proposto abolirla del tutto. "Salendo l'età media di vita - ha puntualizzato Berlusconi - è comprensibile che salga anche l'età in cui si va in pensione" .