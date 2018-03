Berlusconi: "Con Tajani autorevolezza in Europa"

Ultime ore di campagna elettorale. Silvio Berlusconi interviene dallo studio di Mattino 5. "Sarebbe per noi un enorme vantaggio avere un personaggio come Antonio Tajani, così inserito in Europa, per proteggere i nostri interessi, a differenza di come è avvenuto negli ultimi anni. Abbiamo bisogno di una nuova autorevolezza in Europa - aggiunge il presidente di Forza Italia -. Non c'è oggi in Italia una personalità tanto stimata da tutta la comunità europea". Sempre su Tajani Berlusconi tiene a sottolineare un concetto importante: "In un momento in cui tanti gridano a vanvera 'onestà onestà' e poi non la praticano, avere un premier non criticabile e onesto come Tajani è una garanzia per tutti''.

In caso di vittoria del centrodestra, spiega il Cavaliere, "rimango fuori" dal governo "e da fuori penso di essere utile alla regia...''. Berlusconi ribadisce di preferire il ruolo di regista della futura coalizione di centrodestra. ''Sono utile come regista, essendo un uomo che ha chiaro, con il programma che abbiamo presentato, ciò di cui ha bisogno l'Italia''.

Il leader di Forza Italia auspica "un grande piano Marshall" per l’Africa, affinché "tutti i Paesi ricchi con centinaia di miliardi all’anno" concorrano a sollevare l’economia di quei Paesi "per evitare un’immigrazione epocale. Dobbiamo mandare giù imprese occidentali a sostenere quelle economie", prosegue Berlusconi, "sarà il primo punto di azione nell’agenda del Ppe".