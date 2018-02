La Bonino vuole il Gentiloni bis: "Larghe intese senza Lega e M5S"

"Penso che dopo tre anni in cui abbiamo rottamato, a parole o nei fatti quasi tutto, l'Italia abbia bisogno di essere rassicurata. E Paolo Gentiloni è un premier che potrebbe restare" . In una intervista alla Stampa, Emma Bonino torna a parlare di larghe intese. È pronta a sottoscriverle, ma senza "i populisti, i violenti e il blocco sovranista, da Fratelli d'Italia alla Lega" . Nemmeno i grillini vuole. "Di Maio ha opinioni 'geografiche' - accusa - cambiano a seconda di dove parla" .

La leader parla di +Europa che, spiega, non ha obiettivo di "rubare voti a nessuno. Semmai quello di portare alle urne gli indecisi, tentando di fare una campagna elettorale basata sulla verità". "Tutti fanno proposte mirabolanti ma non tengono conto del debito pubblico. E dei riflessi che le promesse hanno sui nostri alleati europei: danno un senso di estrema fragilità politica" . La Bonino non nasconde l'idea di vedere l'Italia pronta alla prima donna presidente del Consiglio. "Sarebbe un simbolo - dice - ma il problema del maschilismo è strutturale, nei partiti come in questo Paese" .