Candidato di CasaPound ha 15 lauree (da Guinnes)

Ben 15 lauree già conseguite e una, online, da concludere. Luciano Baietti ha 70 anni, una vita alle spalle e una nuova sfida di fronte: la candidatura. Dopo aver vinto il Guinnes World Records per l'uomo con più lauree al mondo, ora ha deciso di scendere in campo alle elezioni politiche: sarà candidato al Senato e alla Regione Lazio. Con chi? Con CasaPound, il partito di destra estrema. I fascisti del terzo millennio.

Luciano oggi vive a Velletri ma è romano di nascita. Le sue lauree vanno da Lettere a Giurisprudenza, da Psicologia a Sociologia, Filosofia, Geografia e Scienze Politiche, senza dimenticare le Scienze Motorie e le Scienze Turistiche. Nel passato però è stato docente, dirigente scolastico, ufficiale della Folgore e della Croce Rossa Italiana militare. Al Corriere che lo ha intervistato dice di stare "a destra ma senza nostalgia". Difficilmente lo si vedrà fare un saluto romano o spolverare un busto del duce in camera. Ricendica, però, la scelta di marciare verso il parlamento per CasaPound: " A 70 anni ho letto un libro - ha detto -: i ragazzi della Fologore. Tutti morti per difendere l’Italia. Ed io così mi sono chiesto: cosa ho fatto oggi per l’Italia? Leggendo quella storia mi sono accorto che l’Italia oggi è massacrata: allora ho deciso di mettere la mia faccia, di cercare di fare qualcosa di buono. Tutti questi ragazzi sono morti, e noi oggi chi abbiamo al Governo? Non ce n’è uno che si possa paragonare ad un ragazzo della Folgore, ad un ragazzo di El Alamein ".