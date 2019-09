Casaleggio guarda alle regionali: "Il Pd accolga le nostre idee"

Una dichiarazione "criptica", ma leggero tra le righe potrebbe sembrare tanto un'apertura. Davide Casaleggio, a margine della scuola di Open Rousseu alla domanda di un'eventuale alleanza alle prossime regionali con il Pd ha dichiarato: " Non voglio dare giudizi politici ma spero che, non solo il Pd, per i programmi nelle varie Regioni accolgano proposte come il reddito energetico o il reddito di cittadinanza e tante altre del M5S. Anche dall'opposizione possono arrivare buone proposte. Crediamo nella forza delle idee ".

Nelle parole del presidente dell'associazione Rousseau non si manifesta un'assoluta contrarietà a questa ipotesi, e pur venendo sottolineata l'esistenza di un dialogo tra Pd e M5S a livello territoriale basato sul rapporto maggioranza-minoranza, Casaleggio lo fa con riferimento all'attuale contesto politico, frutto delle scorse elezioni regionali e di un "trascorso" tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle estremamente teso. Ora i due partiti sono azionisti quasi paritari del governo Conte (10 Ministri ai 5S e 9 ai Dem) e il precedente vicendevole astio sembra superato... anzi, non c'è più un divieto assoluto nel parlare di un comune percorso elettorale.

Sotto questa cornice le parole di Davide Casaleggio assumono una valenza tutta nuova: non dichiarare apertamente una contrarietà potrebbe voler significare una possibile apertura. A dimostrazione di ciò il richiamo a quanto successo in Puglia, dove " dall'opposizione un nostro consigliere regionale è riuscito a proporre il reddito energetico che è stato adottato dalla Regione ". E quindi, come ribadisce lo stesso Casaleggio:" Non è questione di essere all'opposizione o in maggioranza, ma della forza delle idee e queste a mio avviso sono molto forti ".

Come a dire: si possono trovare alleanze se c'è comunanza di intenti. Un po' lo stesso auspicio del ministro Franceschini di pochi giorni fa.