Il centrodestra è al 39-40%. Berlusconi: "Pd e M5S fuori gioco"

"Il Partito democratico è al 21-22%, il Movimento 5 stelle al 27%: quindi non sono in alcun modo in grado di raggiungere il 40% necessario per avere una maggioranza. La coalizione del centrodestra è al 39-40% ed è l'unica protagonista in campo che può aspirare di arrivare al 40, speriamo al 45%, che garantirebbe un governo con una serissima maggioranza" . Ai microfoni di Radio 24 Silvio Berlusconi guarda alle elezioni del 4 marzo con ottimismo. La campagna è nel pieno ma gli avversari "sono già fuori gioco" . "Per un cittadino non c'è alternativa - spiega - deve decidere se gli va bene un governo di centrodestra oppure nessun governo e lasciare il Paese per qualche tempo senza governo per tornare poi subito dopo a votare" .

Uno dei temi più caldi della campagna elettorale è sicuramente l'emergenza immigrazione. Nelle prossime settimane detterà l'agenda politica e molto probabilmente sarà l'ago della bilancia che deciderà il vincitore delle politiche. "Chi non è in regola e non ha diritto allo status di rifugiato non può restare in Italia - mette in chiaro il Cavaliere - uno Stato degno di questo nome deve far rispettare le sue leggi" . "È rinunciando ad applicare le leggi che la sinistra ci ha portato in questa situazione" , fa notare sottolineando che 600mila immigrati, "che vivono di espedienti" , rischiano di essere "una bomba sociale pericolosa che va disinnescata" . In questo dibattito, Berlusconi ci tiene, però, a sottolineaere che "non ci può essere posto per il razzismo" . "Ma non illudiamoci che basta metterlo fuori legge - avverte - dobbiamo intervenire subito contro i razzisti ma anche per rimuovere le cause delle legittime paure degli italiani" . "Chi non fa nulla per affrontare il problema dei migranti - continua il leader di Forza Italia - fa oggettivamente il gioco dei razzisti" .