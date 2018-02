Centrodestra al galoppo. Davanti a tutti i cavalli nelle corse clandestine

Al galoppo verso il 4 marzo, con un occhio alle bacchettate dell'Agcom. Come è noto, stante il bavaglio messo per legge nei 15 giorni che precedono la chiamata alle urne, l'unico modo che i cittadini hanno per sapere dove tira il vento è affidarsi a corse di cavalli, mercati paralleli dell'auto e conclavi vari. «Competizioni» i cui risultati, senza troppi sforzi di fantasia, permettono di aggirare il divieto, fornendo i risultati dei sondaggi - che continuano ad essere sfornati, ma non a beneficio del grande pubblico - in modo, come dire, leggermente mascherato. Un gioco che va avanti da diversi anni senza che nessuno abbia mai avuto da ridire. Fino a giovedì. Quando l'Agcom si è svegliata, annunciando sanzioni per chi diffonde «simulazioni che hanno l'obiettivo esplicito di aggirare le norme, facendo riferimento a gare o altre competizioni di fantasia». E mettendo anche in dubbio «l'attendibilità statistica del dato».

Sarà un caso, ma ieri sui siti specializzati in corse di cavalli sembrava tornato del tutto in vigore il black out elettorale. Su Rightnation.it, per esempio, tutto è fermo proprio a giovedì, data di pubblicazione dell'ultimo resoconto di una «corsa clandestina» corsa all'«ippodromo di San Nicola». Si affrontavano Varenne e il suo fantino Burlesque, l'«ex nordico» Groom de Bootz condotto da Mathieu de le Sauvegarder e la scuderia di Frères Tricòlor - ossia le scuderie alleate un tempo note come Maison Liberté - oltre a Fan Idòle, col suo fantino fiorentino Fan Faròn, e Igor Brick condotto da Louis le Subjonctif. L'ordine di arrivo, raccontato da Andrea Mancia e Simone Bressan, ha visto imporsi proprio quest'ultimo cavallo in 29'', seguito da Fan Idòle in 24,1''. Bene le scuderie alleate, con Varenne in testa a 15'', Groom de Bootz a 13'' e Frères Tricòlor a 5,3'', per un tempo coalizzato di 33,3''. Più dietro l'altra scuderia di Liberté Égalité in 4,9'' e, senza tempi cronometrati, Fan Plus Europe e Nous avec l'Italie.

Anche se a leggere il resoconto di gara non c'è molto lasciato all'immaginazione e verrebbe da pensare a un centrodestra in vantaggio come coalizione nonostante una buona affermazione di M5S come primo partito davanti al Pd, in realtà Mancia alza le mani e assicura che si parla d'altro. «Sono nient'altro che cronache di due molto appassionati di cavalli», assicura al Giornale. Anche se, a margine del resoconto, emergono dettagli che a loro volta offrono spunti per molteplici letture. A proposito del distacco tra Burlesque e Mathieu de le Sauvegarder, per esempio, The Right Nation ci spiega come «il suo quarto posto lascia molto amaro in bocca ai suoi sostenitori ma ci teniamo a ribadire che si tratta di distanza ampiamente colmabili da qui al 4 marzo». Insomma, certe sfide nella sfida sono ancora in piena evoluzione. E l'eco di altre gare e di altri conclavi porta risultati leggermente diversi, che vedono l'alleanza tra scuderie - o cardinali - sempre in vantaggio, mentre variano un po' gli equilibri interni all'alleanza, e anche i risultati degli altri cavalli - o papabili. Ma le corse di preparazione, Agcom permettendo, non sono ancora finite.