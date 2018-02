Centrodestra, lo scenario: domina nei seggi al Senato

Il centrodestra continua la sua cavalcata nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto. E di fatto nella proiezione sui colleggi uninominali per Montecitorio e palazzo Madama lo scenario che emerge ha due chiavi di lettura. La prima riguarda il centrodestra che di fatto come coalizione otterrebbe più seggi rispetto agli altri partiti, l'altra invece riguarda lo scenario delle larghe intese che potrebbe non vedere mai la luce. Partiamo dai numeri. Come sottolinea Repubblica, alla Camera il Pd avrebbe 147 seggi, 141 Forza Italia.



Per un totale di 288 seggi. A questi, in caso di larghe intese, andrebbero aggiunti i 9 di +Europa, Insieme e Civica Popolare e i 16 della quarta gamba del centrodestra. Totale 313 seggi. Ne mancano 3 per la quota 316. Una maggioranza comunque debole che non riuscirebbe ad allargarsi dalle parti di Leu, Lega e Fratelli d'Italia. Al Senato invece lo scenario potrebbe cambiare, come sottolinea sempre l'analisi di Repubblica, Pd e Forza Italia arriverebbero a 148 seggi e con gli alleati toccherebbero quota 166 ben sopra la quota 158 della maggioranza. Ma attenzione: il centrodetsra con una vittoria netta potrebbe arrivare al ntraguardo dei 158 e quindi avere la maggioranza per governare. Infatti 144 sono già sicuri. La partita si gioca su altri 27 collegi. In 14 il centrodestra è già in vantaggio e dunque potrebbe raggiungere il "magic number" con uno sprint nella campagna delle prossime settimane.