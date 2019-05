Chiamami (prima) con il mio nome. La battaglia giapponese col mondo

Nulla, noi occidentali stiamo facendo male. L'ordine del nome-cognome che applichiamo ai personaggi pubblici giapponesi va sovvertito. Il Giappone ha una cortese richiesta: non scrivete i nostri nomi sbagliati. A dirlo al mondo, il ministro degli Esteri Kono Taro. Come è consuetudine nella lingua giapponese, il nome di famiglia viene tradizionalmente per primo, seguito dal nome. Rifare: non più Shinzo Abe; il nome corretto è Abe Shinzo. Ma in realtà, per quasi un secolo e mezzo, i nomi giapponesi in inglese sono stati scritti all'occidentale (nome-cognome). La pratica di utilizzare prima il nome proprio e poi il nome di famiglia era stata adottata durante l'era Meiji (1868-1912), come parte di un percorso di internazionalizzazione. La pratica di mettere i nomi dati per prima ha ottenuto ampia accettazione durante la fine del XIX e l'inizio del XX secolo con la diffusione crescente della cultura occidentale e lo stile del nome-cognome è poi entrato nell'uso comune. Ma nel 2000, dopo le indicazioni del Consiglio nazionale delle lingue, è stato ri-ribaltato l'ordine e si è iniziato a scrivere cognome-nome anche nei libri di testo di inglese. Il consiglio aveva raccomandato di scrivere il cognome tutto maiuscolo (ad esempio ABE Shinzo) o di mettere una virgola tra un nome e un cognome. I passaporti giapponesi seguono l'ordine del cognome-nome dal '92.

Martedì, il ministro degli esteri Taro Kono (pardon, Kono Taro) ha detto ai giornalisti che il governo spera in un cambiamento per questa storia dei nomi, con l'ingresso nella nuova era di Reiwa. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente sudcoreano Moon Jae-in mantengono i loro nomi come appaiono nella lingua nativa e Kono si auspica che venga rispettato anche l'ordine dei nomi nipponico: «Ho intenzione di chiedere alle organizzazioni dei media internazionali di farlo» Ed ha aggiunto che il nome del primo ministro giapponese è Abe Shinzo e non Shinzo Abe. Il governo vorrebbe risolvere la questione, nella speranza di diffondere lo stile in tempo per le Olimpiadi di Tokyo del 2020 e per il vicinissimo G20 di Osaka. Il ministro dell'Istruzione ha detto che il suo ministero chiederà ad altri organi governativi di usare il nome di famiglia per primo.

Se noi cerchiamo una persona o i riferimenti a essa, presumiamo sempre che il primo nome che appare sia il nome proprio di persona. Su Wikipedia Italia si legge ancora Shinzo Abe. Nella versione inglese di Wikipedia si legge: «È stato richiesto che il titolo di questo articolo sia cambiato in Abe Shinzo». Non è detto che Wikipedia approverà la modifica. Potrebbe anche venirsi a creare una certa confusione: media che adottano il nome proprio davanti e altri che continuano a usare nomi all'occidentale. Con il tempo quella occidentale è diventata pratica standard, molte aziende nipponiche che operano a livello globale adottano l'approccio nome-cognome, anche se molti nomi storici sono sempre stati scritti con il nome di famiglia davanti. E anche se la maggior parte dei media riuscisse ad adeguarsi, non ci sarebbe garanzia che tutto il mondo segua l'esempio: i comportamenti acquisiti sono sempre assai difficili da modificare.