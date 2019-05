Ciriaco De Mita rieletto sindaco di Nusco

Ce l'ha fatta di nuovo. L'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, classe 1928, è stato rieletto sindaco di Nusco, il suo paese natìo in provincia di Avellino.

Per l'ex segretario della Dc non è stata una passeggiata come cinque anni fa quando vinse con oltre il 70%, prendendo il posto del nipote Giuseppe che avea amministrato la città dal 2009 al 2014. Stavolta l'avversario era l'avvocato Francesco Biancaniello a capo della lista "Ricominciamo da Nusco", sostenuto dal Pd. La lista 'Nusco è Popolare', come si legge sul sito dell'Ansa, ha ottenuto più voti consentendo al 91enne De Mita di essere rieletto per un secondo mandato. Una vittoria decisamente non scontata per un uomo politico che ha dominato la scena della politica italiana negli anni '80 insieme al leader dei socialisti Bettino Craxi.