Code ai seggi per il "bollino" Al voto tra ritardi ed errori

Le nuove procedure di voto con il codice alfanumerico per tracciare le schede e gli elettori di fatto stanno creando parecchi disagi. Tra gli elettori anche i leader che hanno criticato il sistema per esprimere il voto. Salvini non usa giri di parole: "Mi sa che qualcuno al ministero ha fattocasino, non ci puoi mettere un’ora a votare". Anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha sottolineato come l'attesa per il voto sia troppo lunga: "Le code di questa mattina ai seggi, sono«perché non siamo ancora riusciti a fare il voto elettronico digitale. Sono preoccupato che ci possa essere una situazione, di qui o di là, in cui ci siano persone che non arrivino a votare questa sera. Ci sono tre schede qui, perché si vota anche per la Regione - ha detto Berlusconi - ci sono anche persone anziane che ci mettono del tempo per trovare il modo di votare e di piegarle. Poi le devono dare agli incaricati che le mettono loro nelle urne. È un tempo molto lungo quindi temo ci saranno molte code anche stasera e sono preoccupato che ci possa essere una situazione, di qui o di là, in cui ci siamo persone che non arrivino a votare".



Caos sulle schede



La giornata di certo non era iniziata bene con il caso sulle schede a Palermo dove per un errore alcuni seggi alle 8.00 erano ancora chiusi come ha sottolineato il leader di Leu, Pietro Grasso: "Mi preoccupa molto la situazione di Palermo perché un mancato rispetto della mappa dei collegi annessa alla legge elettorale ha provocato un'errata consegna delle schede in oltre 200 sezioni e un ritardo soprattutto nell'apertura dei seggi elettorali, che spero non abbia influenzato il voto".



Nomi errati sulle schede

Rabbia e incredulità degli elettori per gli errori nelle schede elettorali nel seggio 2167 di Via Micheli, a Roma. Gli sbagli riguardano i nomi dei candidati e hanno provocato una serie di ritardi e disagi per i cittadini. "É successo che sono state consegnate le schede della camera con l'indicazione Roma 01 e non Roma 02, quindi gli elettori si sono ritrovati con una scheda non corrispondente al proprio collegio", ha spiegato Giovanna Seddaglio, candidata di LeU nel collegio Roma 02. Si sono registrati anche momenti di tensione in un seggio a Casoria in provincia di Napoli dove una scrutatrice ha strappato il registro elettorale dopo una lite. Infien a Roma, in zona Parioli almeno 36 elettori sono stati richiamati per votare. Le schede arrivate al seggio avevano i nomi sbagliati.

"Non votate la sera". E interviene il Viminale



Intanto il Comune di Milano e il Comune di Roma per evitare le code hanno invitato gli elettori a recarsi al seggio almeno un'ora prima rispetto all'orario di chiusura. Il Campidoglio ha comunicato ai cittadini di "recarsi ai seggi prima possibile e comunque almeno un’ora prima della loro chiusura". Stesso appello arriva da palazzo Marino: "I milanesi evitino di recarsi al seggio nelle ultime ore di apertura". E così dopo le polemiche e i ritardi è intervenuto il Viminale che ha dato disposizioni nuovi ai presidenti di seggio per velocizzare le procedure: "I presidenti di seggio si avvarranno anche dei vicepresidenti per gli adempimenti connessi al tagliando antifrode, introdotto dalla nuova legge elettorale, presente nelle schede per la Camera dei deputati e per il Senato". Intanto l'aflfuenza ai seggi alle 19.00 è oltre il 50 per cento. Questa mattina alle 12.00 era al 19 per cento.