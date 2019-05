Comunali Firenze, il sindaco Nardella vince al primo turno

Il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella (Pd), ha vinto al primo turno e resta al suo posto a Palazzo Vecchio, avendo ottenuto il 57% dei voti, davanti a Ubaldo Bocci (centrodestra) al 24,9% (scrutinate 295 sezioni su 360). Gli altri candidati: Antonella Moro Bundu (Firenze città aperta, Potere al popolo e Sinistra italiana) al 7%, Roberto De Blasi (M5S) al 6,5%.

Se teniamo conto dei risultati delle Europee il Pd è il primo partito con il 43,7%. La Lega è la seconda forza, ma ben distanziata (20,3%). Al terzo posto troviamo il Movimento 5 Stelle con il 9,8%, che arretra sensibilmente. Dimezza i voti Forza Italia, che ottiene il 5,5%, mentre Fratelli d'Italia sale al 5,3%. La Sinistra va male, facendo registrare il 3,8%. Europa Verde è al 3,8% mentre +Europa prende il 4,9%.

Nardella sperava di riuscire a centrare il risultato vincendo subito al primo turno e ce l'ha fatta. Il centrodestra trainato dalla Lega non è riuscito a sfondare, nonostante le tre visite che Salvini ha fatto in città in campagna elettorale per trascinare il "vento del cambiamento" anche sulle sponde dell'Arno. I pentastallati, invece, hanno deluso non poco fermandosi al di sotto del 10%.

Grande esultanza di Nardella

" Un risultato clamoroso - commenta il sindaco uscente - ogni oltre più rosea aspettativa. Dai primi dati possiamo dire con ragionevole certezza che la partita si chiude oggi con la vittoria al primo turno". Per Nardella "mai nella storia di Firenze, da quando esiste l’elezione diretta, un sindaco è stato eletto due volte al primo turno. Ha vinto Firenze anche questa volta - ha aggiunto il candidato del centrosinistra -, hanno vinto i fiorentini, hanno vinto tutti quei cittadini che hanno creduto in questo cambiamento, che deve ancora sprigionarsi in tutta la sua profondità ed efficacia. Nardella ha parlato di una "gioia grandissima; abbraccio i miei cittadini che mi hanno incoraggiato e seguito, che si sono riconosciuti nella nostra battaglia. Quando dico 'ha vinto Firenze' ci credo, il nostro primo partito si chiama Firenze, abbiamo lavorato sulla nostra identità, sui nostri valori, senza dimenticare il volto di una città sempre aperta, sempre rivolto al futuro, al cambiamento. Ora - ha concluso - ci dobbiamo rimboccare le maniche e innescare un’ulteriore accelerazione per il cambiamento di questa città".

Anche Renzi festeggia

"Un risultato molto positivo per i nostri candidati - commenta Matteo Renzi uscendo dal comitato elettorale di Nardella -. Sono particolarmente felice per i risultati che si stanno profilando da Bari a Bergamo e in tante realtà cittadine, ma soprattutto a Firenze per il grandissimo lavoro che Dario Nardella ha svolto".

Bocci: "Prima o poi arriveremo anche a Firenze"

Grande amarezza per il candidato del centrodestra. "Il risultato non mi soddisfa", ha detto Bocci. Che però promette di svolgere con determinazione il proprio ruolo di consigliere dell'opposizione: "Ho l'entusiasmo per farlo".