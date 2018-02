Copiano il Cav pure all'Autogrill

Non solo copiano temi e programmi. Gli avversari del centrodestra sono soliti imitare anche abitudini e foto da pubblicare sui social in chiave elettorale. Dopo che il settimanale Chi aveva sorpreso Silvio Berlusconi il 5 settembre 2017, in un Autogrill, in pausa dal suo viaggio di ritorno dalla beauty farm di Merano dove era andato per ritrovare una perfetta forma fisica, anche altri leader politici lo hanno preso a modello.

Il leader di Forza Italia nelle foto appare intento a fare acquisti per sé (prodotti gastronomici e libri), per i nipotini (giochi) e per i suoi cagnolini (peluches), senza risparmiarsi tra selfie e autografi. Lo stesso ha fatto Luigi Di Maio l'8 febbraio all'Autogrill Trigno Ovest per una «veloce pausa pranzo», come scrive su Instagram, postando poi una foto di lui al bancone del self service. Stessa parodia usata dal premier uscente Paolo Gentiloni che proprio sabato scorso si è fermato all'Autogrill Conero Est sull'autostrada A14 intrattenendosi coi dipendenti e concedendosi a selfie e sorrisoni, stringendo mani tra un Camogli e un Bufalino. Ormai agli avversari non resta che plagiare il Cav per recuperare i consensi...