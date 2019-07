Doppia sconfitta per il centrosinistra in Sardegna

Doppia sconfitta in Sardegna per il centrosinistra: ai ballottaggi di Sassari e Monserrato (Cagliari) trionfa l'astensionismo, ma vincono in modo netto i candidati delle liste civiche sostenute dal centrodestra. Rispetto al primo turno il calo dei votanti è stato di circa 10 punti (affluenza al 40% nel capoluogo di provincia, al 41,1% nel Comune del Cagliaritano).

Nanni Campus, medico, ex senatore ed ex consigliere regionale di An, torna sindaco di Sassari dopo 14 anni: col 56,22%, stravince sul rivale del centrosinistra, il giudice Mariano Brianda, in vantaggio al primo turno, ma che ieri ha avuto solo il 43,8%. Lo sconfitto ha ammesso subito la dèbacle congratulandosi con Campus al telefono. " Non posso che rilevare che anche Sassari soccombe sotto un vento di destra che investe tutta l'Italia" , ha commentato Brianda quando il risultato delle urne è apparso chiaro, già attorno all'1. " Sono sicuro che il centrosinistra, che rappresenta ancora la democrazia autentica, a Sassari sia in una nuova fase e che stia cominciando un dibattito. Credo che il Pd si debba rinnovare, tornare a stare tra la gente, con i concittadini. Le liste civiche, invece, dovrebbero strutturarsi. È una fase che dobbiamo affrontare insieme, tutti coloro che credono nei valori del centrosinistra ".

" La città ha premiato il nostro progetto ", ha commentato nelle interviste notturne il neo sindaco Nanni Campus che succederà a Nicola Sanna (Pd). "Lo dimostra il fatto che abbiamo incrementato il consenso rispetto al primo turno".