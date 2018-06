Elezioni, alle 12 ha votato il 19,82% degli aventi diritto

In base ai dati raccolti dal Viminale alle 12 l'affluenza alle urne per le elezioni comunali è del 19,82%. Alle precedenti elezioni la percentuale era stata del 14,48%. Il dato però non tiene conto del risultato della Sicilia. Si vota fino alle 23, lo scrutinio avrà inizio subito dopo. Quello di oggi è il primo importante test elettorale dopo la formazione del nuovo governo M5S-Lega.

I cittadini sono chiamati ad eleggere i sindaci e i consiglieri comunali. L'eventuale turno di ballottaggio, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si svolgerà domenica 24

giugno. Sono centonove i Comuni con oltre 15 mila abitanti, 20 i capoluoghi di provincia (Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza e Viterbo), di cui sei - Ancona, Brescia, Catania, Messina, Siracusa e Vicenza - contano più di 100 mila abitanti.

La Regione in cui più si vota è la Sicilia, con 137 Comuni (di cui 5 capoluoghi) e un milione e 643 mila elettori. Si vota anche per eleggere i consigli circoscrizionali del III e VIII Municipio di Roma Capitale.

Quei paesi senza candidati

Curiosità: in sette paesi non si è trovato nessuno disponibile a candidarsi alla poltrona di primo cittadino (tutto è rinviato di un anno): si tratta di Rodero, in provincia di Como; Austis, Ortueri e Sarule, in provincia di Nuoro; Magomadas, in provincia di Oristano; Putigari in provincia di Sassari; San Luca, in provincia di Reggio Calabria.

