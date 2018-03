Elezioni, Berlusconi: "Mandato per il governo al centrodestra"

Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo il risultato del voto delle politiche. Il leader di Forza Italia ha incontrato ad Arcore Matteo Salvini, leader della Lega, e ha fatto il punto sugli scenari post voto. Il Cavaliere ha le idee chiare: il mandato di governo spetta al centrodestra che è la prima coalizione. "Il centro-destra è il vincitore politico di queste elezioni. I dati confermano che - dopo cinque anni di opposizione - rappresenta la prima area politica del Paese. I contenuti del centro-destra, dal taglio alla pressione fiscale a una diversa politica sull’immigrazione, sono stati apprezzati dagli italiani. L’apporto numerico e politico di Forza Italia è stato evidentemente determinante per questa affermazione nonostante il grande svantaggio causato dall’incandidabilità del suo leader Silvio Berlusconi", spiega una nota di Forza Italia.



Poi sempre nella nota azzurra si parla dell'incontro con il leader del Carroccio: "Forza Italia ha raccolto un consenso importante del quale siamo grati agli elettori che ancora una volta hanno confermato al movimento la loro fiducia. Questo pomeriggio il Presidente Berlusconi - si legge nella nota - ha incontrato Matteo Salvini e nel complimentarsi con lui ha confermato che con questo risultato le forze del centro-destra potranno rafforzare la coalizione che dovrà ottenere il mandato di governare l’Italia per far ripartire il nostro Paese". In mattinata il leader della Lega aveva già sottolineato il suo impegno con il centrodestra: "Io rispetto la parola e l'impegno della Lega è solo con il centrodestra. Noi siamo il centrodestra". Di fatto è stata respinta con decisione l'ipotesi di un'alleanza con il Movimento Cinque Stelle: "Mai al governo con Di Maio", ha sottolineato Salvini. Stessa posizione espressa dal capogruppo della Lega alla Camera, Fedriga: "Non ci sarà nessuna alleanza con i 5 Stelle. La Lega resta nel centrodestra".