Elezioni, L'Aquila non cambia segno: il Pd va avanti con il 45%

Testa a testa a L'Aquila. Secondo la II proiezione dell'Istituto Piepoli per Rai, infatti, il candidato del Pd Americo Di Benedetto si attesta al 45%, mentre l'esponente di centrodestra, Pierluigi Biondi, lo incalza con il 37%. L'altra candidata della sinistra, Carla Cimaroni, si ferma invece al 7%, mentre il candidato del Movimento Cinque Stelle Fabrizio Righetti fa flop con il 5%. Al voto meno del 67% degli elettori.

La sfida di L'Aquila

L'Aquila arrivava alla sfida elettorale con un addio importante. Si è infatti ufficialmente chiusa l'era di Massimo Cialente, sindaco dal 2007 del capoluogo abruzzese e protagonista degli anni più difficili per la città, dopo il sisma del 2009. Il Partito democratico ha deciso infatti di mettere sulla sedia di sindaco il vincitore delle primarie Americo Di Benedetto, 49 anni, che è sostenuto anche da Articolo 1-Movimento democratici e progressisti, Territorio collettivo, Abruzzo civico, Democratici e socialisti, Cambiare insieme, L'Aquila sicurezza lavoro e Socialisti e popolari. Nel passato di Di Benedetto c'è anche la guida del piccolo Comune di Acciano, il ruolo di ex presidente dell'Ordine dei commercialisti e per 11 anni la presidenza della Gran Sasso Acqua. Dall'altro lato il candidato di centrodestra Pierluigi Biondi, 42 anni, già sindaco di Villa Sant'Angelo. Biondi, che nella vita è un dipendente pubblico, è riuscito a unire tutto lo schieramento e ha il sostegno di Forza Italia, Noi con Salvini, Fratelli d'Italia e Unione di centro-Alternativa popolare. Il Movimento 5 Stelle ha scelto invece Fabrizio Righetti, ingegnere civile, volontario e istruttore della Protezione Civile. La sinistra estrema si è presentata con Carla Cimirono, sostenuta da Sinistra bene Comune L'Aquila a Sinistra e liste civiche. Infine, si presenta la voto anche CasaPound, che ha deciso di affidare le sue sorti a Claudia Pagliariccio, 36 anni.