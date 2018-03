Elezioni Regionali nel Lazio: Zingaretti in testa, dietro Parisi

Non solo le politiche. In questo day-after del voto c'è anche spazio per il rinnovo di due consigli regionali e dei loro governatori per due regioni, Lazio e Lombardia. La partita per il Lazio è in salita per il centrodestra.

Il governatore uscente Nicola Zingaretti si attesta a spoglio ancora in corso al 33,95%. Subito dietro c'è Stefano Parisi, candidato del centrodestra, al 30,39%, mentre Roberta Lombardi con il Movimento Cinque Stelle si ferma al 26,89%. Al quarto posto Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, che in questo momento viene dato al 4,65%.

" Il centrodestra è di gran lunga la coalizione più forte e mi auguro che riesca ad allargare il proprio consenso in parlamento per avere una maggioranza solida ", ha detto Stefano Parisi, sottolineando come nel Lazio la coalizione abbia pagato la scissione con Pirozzi: " Non ha avuto senso di responsabilità e se avesse avuto a cuore gli interessi della Regione e non gli interessi di Zingaretti oggi non ci sarebbe partita ", ha aggiunto, assicurando che il centrodestra in consiglio starà all'opposizione: "Il Pd non avrà il nostro sostegno", ha detto.

"Sicuramente il dato delle elezioni regionali del Lazio è che c'è stata una bellissima rimonta del voto", ha esultato invece Zingaretti, "Per la prima volta i cittadini del Lazio hanno confermato il loro presidente".

Preferisce commentare solo su Facebook invece Roberta Lombardi: "Sapevamo che sarebbe stato difficile", scrive, "Abbiamo raggiunto un risultato molto importante: abbiamo incrementato i consensi territoriali rispetto al 2013 e per questo possiamo ritenerci soddisfatti. Io ho dato il massimo, tutti abbiamo dato il massimo e lo ritengo un grande risultato".