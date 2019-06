Elezioni in Sardegna, il centrosinistra (sconfitto) chiede il riconteggio delle schede a Cagliari

Scrutini chiusi per le elezioni amministrative in Sardegna. Alla fine dei conti, a Cagliari e ad Alghero ha vinto il centrodestra, mentre a Sassari in vantaggio è il centrosinistra che va al ballottaggio contro un candidato civico. Ma una volta tirate tutte le somme del caso, scoppia la polemica. A sollevarla è Francesca Ghirra, candidata del centrosinistra battuta a Cagliari da Paolo Truzzu. Paolo Truzzu di Fratelli d'Italia, infatti, si è affermato con il 50,1%, mentre la Ghirra si è attestata al 47,8%. E qui qualcosa alla piddina non torna.

"Io inviterei i nostri avversari alla prudenza rispetto alla configurazione di una vittoria" di Paolo Truzzu, il margine è molto stretto "ottanta voti con quasi 1.300 schede nulle". Dice la candidata a sindaco del Pd Francesca Ghirra durante la conferenza stampa indetta per commentare i risultati elettorali.

"Chiederemo la verifica dei verbali e di tutti i numeri che corrispondono alle votazioni per essere certi che il ballottaggio possa avvenire e consentirci ancora di competere", ha aggiunto. La piddina non ci sta al risultato finale e spiega di essersi confrontata "con i nostri legali per definire quali procedure seguire in questa fase valutando un'interlocuzione con la commissione elettorale senza escludere di verificare la situazione in sede amministrativa".