Elezioni in Umbria, centrodestra in vantaggio sull'alleanza giallorossa

Il primo test elettorale del nuovo governo giallorosso è alle porte: in Umbria le elezioni sono previste per il prossimo 27 ottobre. Secondo i dati del sondaggio Quorum/YouTrend, in esclusiva per Agi, la corsa per la poltrona da governatore alla Regione è tra Donatella Tesei, candidata a capo di una coalizione di centrodestra (Lega-FI-FdI) e Vincenzo Bianconi, candidato dell'alleanza Pd-M5S.

I due candidati superano il 40% dei consensi e si ricorrono con pochi punti di distanza l'una dall'altro: 47,2% per la Tesei, 43,1% per Bianconi.

La legislatura regionale si era interrotta in anticipo a causa dello scandalo sulla sanità che ha segnato la fine della giunta guidata dalla dem Catiuscia Marini. L'impopolarità dell'ex Presidente di Regione potrebbe risultare un fattore chiave, se usata in campagna elettorale contro i candidati percepiti come maggiormente in continuità con la sua esperienza.

I pronostici degli elettori in Umbria, riportati dal sondaggio, rispecchiano fedelmente gli orientamenti di voto: un terzo degli intervistati sostiene che il candidato con le maggiori possibilità di vittoria sia Donatella Tesei, mentre uno su quattro ritiene che il favorito sia Bianconi. Tra meno di un mese si apriranno le urne e si saprà se questo voto avrà ripercussioni sulla tenuta del Conte bis.