Emilia Romagna, psicodramma nel Pd: in un mese ha perso il 5%

Prima c'è stata l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Adesso a pesare è la plastic tax che rischia di azzoppare pesantemente le aziende dell'Emilia Romagna. Il risultato è una flessione del Partito democratico di ben cinque punti. Lo scenario politico fotografato da una rilevazione di Noto Sondaggi pubblicata oggi sul Resto del Carlino preoccupa la sinistra che ora teme realmente di perdere una delle proprie roccaforti. "Rischiamo di essere travolti - ha ammesso il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, a Repubblica - non si vota per il buon governo della regione, ma su un'onda ideologica che non si ferma con la buona amministrazione" .

Nell'ultimo mese, secondo la rilevazione pubblicata sul Resto del Carlino, il Partito democratico ha perso circa cinque punti percentuali, mentre il Movimento 5 Stelle tre punti e mezzo e Liberi e Uguali un punto. Italia Viva ha, invece, "aggregato" il 6% degli elettori. Il saldo per l'alleanza giallorossa di governo è, dunque, negativo. Un meno 3,5% netto. Dopo l'apertura della crisi agostana, la Lega di Matteo Salvini è, invece, tornata sui numeri delle scorse elezioni europee, quando si era attestata a quota 33,2%. Nel giro di trenta giorni, insomma, ha recuperato il 3,2% di voti. Anche Fratelli d'Italia continua a crescere arrivando al 9% con un balzo secco dell'1,5%. E Forza Italia, seppure lontana dagli allori degli scorsi anni, registra una aumento del 2% delle preferenze. In un mese, dunque, il saldo della coalizione del centrodestra balza al più 6,7%. A pesare maggiormente sul calo del consenso, secondo la rilevazione di Noto Sondaggi, può avere influito anche la manovra economica. "Per il 56% del campione preso in esame - si legge - il parere sui provvedimenti contenuti nella legge finanziaria è negativo, per il 33% è positivo e l'11% non ha espresso opinione" .

Non è il primo campanello d'allarme che agita la sinistra. Il direttore generale di MG Research, Roberto Baldassari, aveva elaborato per il sito Affaritaliani un altro sondaggio che vedeva il Pd e i suoi alleati nove punti indietro rispetto alla coalizione di centrodestra. Anche con un eventuale accordo con i Cinque Stelle la vittoria non sarebbe affatto scontata. Nelle scorse ore il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha inviato una lettera a tutti gli eletti dem in Regione: "Sono bombardato dai nostri elettori non dagli altri..." . La critica contro il governo, di cui il Pd è uno dei maggiori azionisti, è durissima. "La questione auto aziendali gestita come peggio si potesse e qui dove cresciamo più di tutti e con la disoccupazione al 5% rischia di farci pagare prezzo alto - ha lamentato il governatore dem - anche tassa sulla plastica se non mette alcuni correttivi ed incentivi la paghiamo qui, non altrove" .