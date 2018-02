Enrico Letta: "Il voto del 4 marzo? Sostengo Gentiloni"

Enrico Letta rompe il silenzio e sceglie da che parte stare in vista del voto del prossimo 4 marzo. L'ex premier con un tweet manda un messaggio chiaro: "Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia ed Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene". Letta poi ha aggiunto: "Sostengo Gentiloni e la coalizione di centrosinistra. La drammaticità della situazione mi sembra che richieda questa scelta".



L'ex premier è tra i fondatori del Pd e ha fatto una scelta chiara come l'hanno fatta nelle ultime settimane Romano Prodi e lo stesso Giorgio Napolitano che hanno dichiarato il loro appoggio per Gentiloni. Di fatto le parole di Letta rinetrano anche in un ambito politico che va oltre gli scenari del voto di domenica. Nel centrosinistra i consensi per Gentiloni crescono. Solo ieri Bonino ad esempio aveva espresso la sua preferenza per Gentiloni come premier. "Le parole di Enrico Letta sono importanti. Come PD e centrosinistra andiamo avanti con impegno per un’Italia più forte e più giusta", ha affermato il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina.