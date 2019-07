Epstein ferito in cella, agguato o suicidio

È stato ritrovato disteso nella sua cellula con dei segni sul collo, qualche giorno dopo la decisione di un giudice federale di lasciarlo in detenzione. Il miliardario statunitense Jeffrey Epstein, 66 anni, finanziere, era in stato di semi-coscienza ed è stato trasportato in un ospedale vicino al Metropolitan Correctionnal Center (MCC), cioè la prigione di Manhattan in cui si trova in attesa del processo. Secondo alcune fonti citate da Nbc, Epstein potrebbe avere provato a impiccarsi, ma le ferite riportate non sono gravi. Sempre secondo Nbc, un altro detenuto è stato interrogato dal carcere per una possibile aggressione.

Generalmente usata per i detenuti in attesa di processo, la prigione Mcc è una delle più sicure degli Stati Uniti. Il narcotrafficante Joaquin Guzman detto «El Chapo» vi ha trascorso oltre due anni prima di essere trasferito venerdì in Colorado. Jeffrey Esptein è stato arrestato il 6 luglio dopo l'atterraggio nel New Jersey sul suo jet privato. Rischia 45 anni di carcere, accusato di aggressioni sessuali su minorenni: per diversi anni avrebbe organizzato una rete costituita da decine di ragazzine, con cui avrebbe avuto rapporti sessuali in diverse delle sue proprietà, tra cui le sue dimore di Manhattan e in Florida tra il 2002 e il 2005. Fermato il 6 luglio al suo rientro negli Stati Uniti, la sua richiesta di liberazione è stata respinta il 18 luglio dal giudice federale Richard Berman, il quale ha riconosciuto che il procuratore aveva «stabilito il pericolo per altri e per la società» come pure il pericolo di fuga.

Il caso ha già provocato le dimissioni del segretario al Lavoro degli Stati Uniti, Alex Acosta, a causa delle pressioni derivanti da un accordo raggiunto dal miliardario con la giustizia nel 2009. All'epoca Acosta era il procuratore federale della Florida e, secondo quell'accordo, Epstein doveva dichiararsi colpevole di un'accusa di favoreggiamento della prostituzione minorile, oltre che essere registrato come «sex offender», cioè una persona che ha commesso reati di tipo sessuale. L'uomo ha già scontato 13 mesi di carcere ma potrebbe presto aggiungere nuovi anni alla sua pena.