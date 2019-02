Europee, il piano di Berlusconi: "Serve un sovranismo europeo"

Silvio Berlusconi è pronto per le elezioni Europee. Il leader di Forza Italia dopo il successo del centrodestra in Abruzzo guarda con fiducia all'appuntamento del prossimo 26 maggio. Nei sondaggi il Ppe è in testa e il leader azzurro è pronto per riscrivere gli equilibri di Strasburgo: "L’alleanza con i socialisti ha prodotto un’Europa che non funziona ed è ormai superata. Io mi candito alle Europee per proporre al Ppe un’altra maggioranza, un’alleanza con i conservatori e i sovranisti per cambiare l’Europa. Non si può tornare indietro all’Europa dei confini e degli Stati nazionali, che ha prodotto la tragedia di due guerre mondiali, ma questa Europa va cambiata".

Il Cav ha le idee chiare e parla anche di un "sovranismo europeo": "Bisogna convincere la Lega e Salvini a lasciare il sovranismo nazionale per passare al sovranismo europeo. Cambiare questa Europa con una unica politica estera e della difesa, diventare una potenza militare mondiale e sedersi al tavolo dove si decidono i destini dei popoli del mondo". Poi sull'ipotesi di sostenere Matteo Salvini per la presidenza della Commissione Europea afferma: "Non credo ci sia nessuna possibilità, non ci sono i numeri per sostenere la candidatura". Infine parla di Tajani: "Forza Italia deve poter contare su chi l’ha fondata, sul suo leader se è ancora in grado di essere in campo come lo sono io, nel tempo naturalmente ci sarà qualcuno che lo sostituirà. Oggi c’è Tajani che è vicepresidente di assoluto prestigio internazionale e con Tajani Presidente del Consiglio, dalla sera alla mattina l’atteggiamento dei paesi europei nei confronti dell’Italia si ribalterebbe in positivo rispetto ad adesso".