"Fai rientrare gli sfollati". Scintille Toninelli-Toti. "Guarda il tuo ministero

Mentre il commissario del Mit scelto da Danilo Toninelli per indagare sul crollo del ponte Morandi di Genova si dimette, scoppia un durissimo botta e risposta tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Giovanni Toti.

"Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di dar loro un nuovo alloggio. Non faccia politica su Genova. Autostrade sborserà il danaro, come suo dovere, ma non ricostruirà il ponte che ha fatto crollare", scrive su Twitter il ministro dei Trasporti. Danilo Toninelli risponde duramente alle parole del governatore della Liguria che nei giorni scorsi aveva parlato in termini non proprio soft del crollo del ponte di Genova e delle decisioni del governo in merito.

Ma non finisce qui. Perché arriva anche il duro colpo di Giovanni Toti: "Mi sembra che Toninelli dovrebbe preoccuparsi di altro da quello che fa Toti, si occupi del suo ministero, visto che la composizione della commissione del Mit è piuttosto complicata e i commissari ruotano più rapidamente che giocatori in una partita di calcio". Le case agli sfollati "sono quasi tutte già assegnate, su 250 famiglie circa 200 sono già sistemate in alloggi pubblici o con il contribuito di assistenza", ha spiegato il presidente ligure e commissario all'emergenza di Genova. "Quello che dovevamo fare come Regione, Comune e Commissario lo stiamo facendo. Il Mit ha problemi maggiori che pensare al lavoro delle strutture della Liguria", ha concluso Toti.

E in questa discussione durissima, si inserisce indirettamente anche Luigi Di Maio: "Il ponte Morandi ha dei responsabili che si chiamano Autostrade per l'Italia, Atlantia, Benetton, noi non solo gli toglieremo le concessioni ma non possono pensare di farla franca maneggiando un plastico". Autostrade avrà "un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni" ha detto Di Maio, aggiungendo che "il ponte lo deve ricostruire un'azienda di stato come Fincantieri, non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare".