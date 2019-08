Film, musica, libri e cibo. Se la vita è una classifica

Il politico con cui farsi una birra? Barack Obama. Il calciatore più forte della storia? Pelé (e poi, per la gioia dei milanisti, Marco van Basten e Paolo Maldini). La peggiore cosa che puoi sentirti ordinare se sei un barista? il Frappuccino. L'attore famoso attualmente più ignorato? Steven Seagal.

Il mondo è tutto una classifica e quelli di ranker.com da anni mettono in fila le cose più strampalate, banali, assurde, chiedendo a milioni di webnauti di dare il loro pareri sulle questioni più dibattute e inutili. I risultati sono destituiti di ogni fondamento scientifico, essendo il campione del sondaggio totalmente non stratificato, ma è divertente spulciare tra le varie classifiche.

Cultura Lo scrittore peggiore come persona? Anne Perry, autrice di famosi thriller storici, che a 15 anni in Nuova Zelanda uccise la madre di un'amica. Il migliore artista contemporaneo? Il norvegese Odd Nerdrum, da noi poco conosciuto ma che si permette di lasciarsi dietro stelle come Anselm Kiefer, Ai Weiwei e Bill Viola. La più bella scultura? Il David di Michelangelo, che bissa con il secondo posto della Pietà. I migliori musei del mondo? In fila Louvre, British Museum e Prado (primo italiano gli Uffizi, sesti). L'opera d'arte più sopravvalutata della storia? Valentine di Keith Haring (e poi le Zuppe Campbell di Andy Warhol).

Spettacolo L'attore più affidabile è Tom Hanks (e tra le donne Maggie Smith), quella più sopravvalutata Kristen Stewart (e tra gli uomini Robert Pattinson). La migliore serie Netlix House of Cards, ma quella di sempre Breaking Bad e il peggiore finale quello di Dexter. Tra i cantanti i migliori di sempre sono, nell'ordine, Freddy Mercury, Michael Jackson e Whitney Houston (che precedono Frank Sinatra, Elvis Presley e Aretha Franklin, evidenziando la giovane età dei votanti). Il miglior album di sempre The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd (che supera Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles). E la migliore canzone sul sonno? The Lion Sleeps Tonight, che domande. A-wheema-we.

Sport Escludendo gli sport americani, che dominano le liste, tra i migliori sportivi di tutti i tempi vincono Roger Federer (tennis), Jack Nicklaus (golf), Muhammad Ali (boxe). Un po' di Italia nel calcio con Gianluigi Buffon miglior portiere e Paolo Maldini miglior difensore (e Franco Baresi secondo). E l'atleta più fuori forma della storia? Babe Ruth, stella del baseball tra le due guerre, che nelle foto d'epoca esibisce un bel pancione.

Cibo L'Italia è il Paese in cui si mangia meglio (e hanno votato in 428mila) davanti a Francia e Grecia (ohibò) e la pizza è il cibo più amato (davanti a cioccolato e gelato), anche se la città più gourmet è Tokyo. E il miglior uso alternativo della Coca-Cola? Rimuovere la ruggine.

Storia Cosa hanno in comune Gesù Cristo, Albert Einstein, Isacco Newton e Aristotele? Sono i personaggi più influenti della storia nell'ordine. E i leader più importanti? Geroge Washington, Abraham Lincoln e Alessandro il Grande. E le donne? Le più influenti la regina Vittoria, Cleopatra e Margaret Thatcher.

Viaggi Le migliori città europee da visitare? Londra, Parigi, Praga e solo dopo Roma. Milano è 67esima, dopo Southampton, ma si riscatta con il Duomo, votato come quarto più bell'edificio del mondo dopo il castello tedesco di Neuschwanstein, il Taj Mahal e la reggia di Versailles. Le migliori mete per la luna di miele Parigi, Santorini e le Hawaii, i monumenti da vedere prima di morire le Piramidi di Giza, il Colosseo e la Grande Muraglia cinese. E i migliori Paesi per rimorchiare sono Norvegia, Italia e Germania. Sicuri sicuri?