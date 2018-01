Flat tax, il piano di Berlusconi: "Così farò ripartire l'economia"

"Con l'introduzione della flat tax potremo far ripartire l'economia del nostro Paese e cancellare completamente anche le tasse sulla prima auto, sulla prima casa, sulle donazioni e sulla successione" . Uno dei punti fondamentali del programma del centrodestra è "meno tasse, meno tasse, meno tasse" . A illustrarlo è lo stesso Silvio Berlusconi che, in un video pubblicato oggi su Facebook (guarda qui), spiega le misure economiche che metterà in cantiere in caso di vittoria alle prossime elezioni politiche.

Con l'introduzione della flat tax, ci sarà "un'unica aliquota per tutti, per le famiglie e per le imprese. Un'aliquota più bassa di quelle attuali ed anche inferiore all'attuale aliquota più bassa, il 23%" . Questa aliquota si applicherà soltanto sopra i 12mila euro di reddito, sotto i 12mila euro non si pagherà alcuna imposta. "Questa riforma - spiega il Cavaliere su Facebook - ha avuto successo in tutti i Paesi nei quali è stata applicata portando crescita economica, creando nuovi posti di lavoro e rilanciando gli investimenti pubblici e privati" .