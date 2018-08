Genova, Serracchiani a Grillo: "Sei colpevole anche tu, taci sciacallo"

"Abbiamo appena finito di contare le vittime di Genova e già dai spettacolo, ti sporgi dal tuo balcone virtuale a secernere metafore barocche e minacce nemmeno velate. Un pò di dignità, un pò di pietà non la conosci, solo fredda arroganza e bava alla bocca". Così la deputata dem Debora Serracchiani replica a Beppe Grillo che, sul suo blog, chiede giustizia dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.

"Il tuo partito - continua Serracchiani - sta governando l'Italia non il Paese dei Balocchi, uno Stato in cui c'è ancora libertà di dire quello che si vuole, anche se non piace, anche se viene vomitato da uno o l'altro dei tuoi blog amici, o dalla stampa simpatizzante del tuo regime". L'ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, poi, contesta l'alleanza con i leghisti: "Uno Stato in cui la democrazia parlamentare che vuoi abbattere ti permette di allearti con la Lega, il partito che - sottolinea - ha reso ministro delle Infrastrutture l'ing. Roberto Castelli, che non vuole restituire 40 milioni come da sentenza definitiva, che si fregava i diamanti di Belsito e che pure vuole abolire il reato di razzismo".